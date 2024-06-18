Одним летним вечером камерной музыки в Гяндже... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках серии мероприятий выездного пленума по случаю 90-летия Союза композиторов Азербайджана прошел вечер камерной музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе выступили заслуженная артистка Фарида Мамедова, заслуженный педагог, доктор философии по искусствоведению Лала Джафарова, лауреаты международных конкурсов Закир Гасанов (вокалист), Зеррин Алиева (скрипка), Эльчин Мамедов (фортепиано), Орхан Гусейнов (виолончель).

Прозвучали произведения азербайджанских классиков и современных авторов - Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Огтая Зульфугарова, Фирангиз Ализаде, Лалы Джафаровой и Аяза Гамбарли.

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