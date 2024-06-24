БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие Дней культуры России в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства, науки, творческой интеллигенции.

Выступая на открытии, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов отметил, что современные азербайджано-российские отношения, в том числе в сфере культуры, строятся на взаимопонимании и дружбе. "В Азербайджане с большим уважением относятся к русской культуре, а азербайджанская культура высоко ценится в России. Проведение Дней культуры и совместных проектов является ключевым фактором сотрудничества деятелей культуры и искусства наших стран, а также способствует знакомству с богатой культурой и историей", - сказал Гусейнов.

Заместитель министра культуры России Андрей Малышев выразил признательность за теплый приём российских артистов. "Мы с 2019 года не проводили перекрёстные Дни культуры, и теперь возвращаемся на ежегодной основе к перекрёстные мероприятиям. Сегодняшний концерт - это тоже показатель нашей вековой дружбы. Убежден, что культура двух наших великих стран будет всегда вместе", - отметил Малышев.

Далее состоялся концерт "Русская классика". Под управлением дирижёра, заслуженного артиста России Ивана Рудина Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли исполнил известные и любимые произведения великих русских композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича. Солистами концерта стали Мария Баракова (меццо-сопрано), Алексей Мельников (фортепиано), Сергей Догадин (скрипка). Концертная программа вызвала большой интерес публики.

Отметим, что Дни культуры России в Азербайджане проходят 22-26 июня.