В Баку пройдет изысканный бал, вдохновленный легендарной историей любви Али и Нино

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 13 января в 19:00 пройдет вечер "Ода любви: Бал Али и Нино" - изысканный бал, вдохновленный легендарной историей любви Али и Нино, сообщает Trend Life.

"Погрузитесь в атмосферу Востока и Запада, где оживают страсть, традиции и роскошь. Бал пройдет в формате иммерсивного спектакля Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Вы станете не просто гостем, а частью уникального действия. В этот вечер вас ждут элегантные танцы, вдохновленные традициями, пробуждающими магию прошлого. И тайны великой любви, которые вы раскроете сами. Почувствуйте себя героем вечной истории!", - отметили организаторы.

Дресс-код: Вдохновленный эпохой Али и Нино - восточная утонченность или европейская изысканность.

Приобрести билеты можно в кассах музея или перейдя по ссылке: https://iticket.az/ru/events/theatre/love-ode-ali-and-nino-ball2025/139908

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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