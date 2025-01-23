В Баку прошел вечер классической музыки памяти жертв трагедии 20 Января и пожара в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоялся вечер памяти, посвященный жертвам трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Перед началом мероприятия минутой молчания почтили память наших шехидов, а также в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу Турции.

В сопровождении Государственного камерного оркестра Азербайджана имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и дирижера, народного артиста Азербайджана Фахреддина Керимова выступили солисты – заслуженные артисты Фарида Мамедова, Ильхам Назаров, Анар Шушалы, лауреаты республиканских и международных конкурсов Ирина Мехтиева и Зеррин Алиева.

В программе прозвучали классические произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления ЧП, советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество. 20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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