Cубкультура "автошей" на бакинских улицах. Галерея YAY представляет Identity Drift (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Галерея YAY представила первую персональную выставку Саида Шарифа Identity Drift, в рамках которой представлены работы, продолжающие его глубокое исследование вопросов идентичности и самовыражения на основе собственных взглядов, сообщает Trend Life.

Выставка объединяет серию документальных фотографий, охватывающую шесть лет, а также инсталляции, созданные специально для выставочного пространства, и объекты реди-мейд.

Экспозиция использует интерьер галереи для создания симметричных и двухчастных композиций работ. На втором этаже центральное место занимают созданные локально интерпретации традиционных кавказских шапок, выполненные в сотрудничестве с местным ремесленником. Представленные в серии "Папаха" элементы подвешены в воздухе: висящие под потолком полуироничные и полушутливые головные уборы подвергнуты деконструкции художником в современной интерпретации. Блестящие виниловые стены формируют угол галереи, открывая зрителю искажённые образы.

Другим важным элементом выставки является фотопроект "Ветреные ветровые стекла" (Windy Windshields), который представляет собой архивную коллекцию фотографий, публикаций и авторских принтов, отражающих автомобильную культуру и субкультуру Баку. Эта серия охватывает всю галерею и оформлена в экстравагантную золотую алюминиевую рамку, отражая китчевую и игривую эстетику автомобильной субкультуры, одновременно связывая её с более широкой идентичностью города.

Интерес Саида к культурному наследию и смешению субкультур очевиден в его исследовании субкультуры "автошей" (от английского auto show). На выставке также в качестве ключевого объекта представлен ВАЗ-21011 «Жигули» – автомобиль, принадлежащий "автошу". Через эту игривую инсталляцию художник акцентирует внимание на популярной с 1990-х годов практике молодых водителей демонстрации автомобильных трюков, возникшей на фоне социокультурных изменений и растущего влияния западного китча и поп-культуры в местных СМИ, что в свою очередь сформировало эту субкультуру.

Неотъемлемой частью выставки является сопроводительное фэнзин издание "Ветреные ветровые стекла" (Windy Windshields), для тех, кто желает глубже погрузиться в проект.

Куратор выставки - Захра Мамедова. Даты выставки: 21 февраля – 31 августа. Адрес: ул. Кичик Гала, 5 в Ичеришехер.

О художнике

Саид Шариф (род. 1996, Баку) — мультидисциплинарный художник, работающий в Баку. Он работает в таких медиа, как фотография, иллюстрация, концептуальное искусство и граффити. Его творческий путь начался еще в юном возрасте с иллюстрации, а позже перерос в граффити под псевдонимом Wish. Открыв для себя фотографию, позволяющую освоить разнообразные техники и методы, Саид начал новый этап художественного исследования. При поддержке своих близких друзей фотографов Саид Шариф основал творческий коллектив “ordinary.city”, который фокусируется на глобальном взгляде на современную фотографию. Работы художника характеризуются глубоким интересом как к локальным, так и к глобальным социально-культурным вопросам, а также исследованием сложностей современного человеческого опыта. В своей практике он использует искусство как преобразующий инструмент для создания красоты, позитивности и диалога между различными медиа.

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