Это очень трудный вопрос - Фахрия Халафова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостьей очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет известный дизайнер, доцент кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 12 января в 23:00, сообщает Trend Life.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

На передаче Фахрия Халафова ответила на каверзные вопросы ведущих шоу. Также было отмечено, что 5 декабря в Санкт-Петербурге директор Государственного Эрмитажа, академик Российской академии наук Михаил Пиотровский и заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова подписали соглашение. В рамках соглашения три платья из коллекций дизайнера были представлены на выставке "История костюма" в Эрмитаже, а затем вошли в фонд музея.

Фахрия Халафова также была награждена российским орденом "Служение искусству", учрежденным Государственным Эрмитажем и Фондом Владимира Потанина.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.