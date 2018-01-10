Это очень трудный вопрос - Фахрия Халафова (ФОТО/ВИДЕО)

10 января 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостьей очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет известный дизайнер, доцент кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 12 января в 23:00, сообщает Trend Life.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

На передаче Фахрия Халафова ответила на каверзные вопросы ведущих шоу. Также было отмечено, что 5 декабря в Санкт-Петербурге директор Государственного Эрмитажа, академик Российской академии наук Михаил Пиотровский и заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова подписали соглашение. В рамках соглашения три платья из коллекций дизайнера были представлены на выставке "История костюма" в Эрмитаже, а затем вошли в фонд музея.

Фахрия Халафова также была награждена российским орденом "Служение искусству", учрежденным Государственным Эрмитажем и Фондом Владимира Потанина.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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