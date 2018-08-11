Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть

Вещества, используемые в препаратах для лечения глаукомы, способны препятствовать набору веса даже при диете с высоким содержанием жиров, об этом, как передает РИА Новости, пишет The Independent.

Ученые из Йельского университета в США выяснили, что при удалении определенных генов клетки кишечника не пропускают молекулы жиров в организм. Мыши, у которых этих генов не было, восемь недель ели пищу с высоким содержанием жиров и не набирали вес, в то время как их обычные собратья быстро стали страдать от ожирения.

"Жиры удалялись из организма с экскрементами, не попадая в систему кровообращения, поэтому мыши практически не набирали вес, несмотря на богатую жирами диету", — пояснил один из авторов исследования Фэн Чжан.

Исследователи нашли группу препаратов, оказывающих аналогичное действие и при этом уже протестированных на людях. Они применяются, в частности, для лечения глаукомы. При введении в организм мышей они также прекращали процесс всасывания жиров в кишечнике.

По мнению авторов исследования, на основе этих препаратов можно будет в перспективе создать новые средства для борьбы с ожирением. Тем не менее при употреблении людьми они могут оказывать и негативные побочные эффекты, препятствуя усвоению полезных веществ, предупреждают ученые.





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