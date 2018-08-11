Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть

11 августа 2018 09:18 (UTC+04:00)

Вещества, используемые в препаратах для лечения глаукомы, способны препятствовать набору веса даже при диете с высоким содержанием жиров, об этом, как передает РИА Новости, пишет The Independent.

Ученые из Йельского университета в США выяснили, что при удалении определенных генов клетки кишечника не пропускают молекулы жиров в организм. Мыши, у которых этих генов не было, восемь недель ели пищу с высоким содержанием жиров и не набирали вес, в то время как их обычные собратья быстро стали страдать от ожирения.

"Жиры удалялись из организма с экскрементами, не попадая в систему кровообращения, поэтому мыши практически не набирали вес, несмотря на богатую жирами диету", — пояснил один из авторов исследования Фэн Чжан.

Исследователи нашли группу препаратов, оказывающих аналогичное действие и при этом уже протестированных на людях. Они применяются, в частности, для лечения глаукомы. При введении в организм мышей они также прекращали процесс всасывания жиров в кишечнике.

По мнению авторов исследования, на основе этих препаратов можно будет в перспективе создать новые средства для борьбы с ожирением. Тем не менее при употреблении людьми они могут оказывать и негативные побочные эффекты, препятствуя усвоению полезных веществ, предупреждают ученые.


Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Ученые рассказали, что голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения
Интересное 10 августа 10:04
"100 на двоих": российский канал покажет, как на фестивале "ЖАРА-2018" отметили юбилеи Агутина и Преснякова (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 8 августа 19:34
Самая жаркая кино ночь в CinemaPlus Amburan (ВИДЕО)
Интересное 7 августа 13:47
Ученые развеяли миф о безопасности кальянов
Интересное 4 августа 07:16
В Габале впервые открыта увлекательная фан-зона для гостей международного фестиваля (ФОТО)
Интересное 3 августа 18:20
В Габале появились удивительные живые статуи (ФОТО)
Интересное 2 августа 18:16
Лента новостей
Революция в строительном секторе: Узбекистан в будущем заменит железо на базальт
Бизнес 10:06
Эрдоган заявил, что действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей
Турция 09:53
Завтра будет принято историческое решение по Каспию - Назарбаев
Казахстан 09:50
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 09:49
Казахстан обнародовал прогнозируемые объёмы по сбору зерна
Бизнес 09:46
В руководстве азербайджанского TuranBank произошли изменения
Бизнес 09:44
У австрийского альпиниста остановилось сердце при восхождении на Эльбрус
Россия 09:40
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер
Тендеры 09:37
В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла
США 09:36