Автомобильный тест-драйв Джереми Кларксона в Баку (ФОТО, ВИДЕО)

8 октября 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку приехал британский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон, сообщает Trend Life.

Кларксон на своей странице в Instagram разместил несколько фотографий, сделанных в Баку. В Facebook представлен видеоролик как Джереми Кларксон проводит тест-драйв автомобиля, говорит о том, что ведущий и его команда прибыли в Азербайджан для съемок проекта The Grand Tour.

The Grand Tour – британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими ведущими Top Gear - Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго - 8 декабря 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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