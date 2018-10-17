Началась подготовка к фестивалю "ЖАРА-2019"

17 октября 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Началась подготовка к проведению международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019", сообщает Trend Life.

"Готовим для вас новую "Жару"!", - написал на своей странице в Instagram один из организаторов фестиваля - основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Отметим, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету.

Сергей Кожевников разместил в Instagram совместную фотографию с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым (EMIN) и заслуженным артистом России Григорием Лепсом, которые также являются организаторами фестиваля.

Напомним, что третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля 2018 года на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В течение четырех фестивальных дней выступило свыше 250 артистов.

(Автор: Джани Бабаева)

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