50-летний Афсал Газиев прославился на весь Азербайджан, как самый возрастной студент (ВИДЕО)

30 апреля 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Никогда не поздно учиться. 50-летний Афсал Газиев из Баку прославился на весь Азербайджан, как самый возрастной студент. Мужчина учится «на отлично» в Аграрном университете и получает повышенную стипендию, передает «МИР 24».

Самый прилежный студент страны спешит на лекцию. Афсал Газиев воплотил в жизнь мечту детства. Рано женился. Воспитал детей. Не до книг было.

«Готовился в университет тайком от всех. Стеснялся, что высмеют. Но ошибся. В семье мое поступление встретили очень радушно», – рассказал студент второго курса факультета агрономии Газиев.

Необычно встретили его и однокурсники.

«Сначала я подумала, что он наш педагог. Но потом, когда он сел со мной за одну парту, я, мягко говоря, удивилась. А сейчас он мой лучший товарищ», – сказала однокурсница Тахмина Мустафаева.

Его уважают и любят. Но на свои студенческие вечеринки пока не приглашают.

«Он же вдвое старше нас. Я его называю дядей. С дядей же не покуришь, не поухаживаешь за девчонками», – сказал однокурсник Фадаи Габибов.

Афсал давно в производственном участке выращивает пшеницу и кукурузу. Но всегда мечтал придумать свой метод выращивания пшена.

«Я мечтаю сделать рывок в этой сфере. Поэтому и поступил, чтобы на практике внедрить свою теорию», – пояснил Газиев.

За два года учебы Афсал стал лучшим студентом страны. Получает самую высокую стипендию.

Афсал говорит: совершенно счастлив. Только по семье скучает. Жена и дети живут в двухстах километрах от Университета. Недавно из армии вернулся сын. Пример отца воодушевил парня. Он тоже решил стать студентом, только педагогического вуза.

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