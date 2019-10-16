Азербайджанец Rayman и голландец Shinshan – битвы на улицах Парижа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем мирового финала Red Bull Dance Your Style в Париже стал Shinshan из Нидерландов, сообщили Trend Life организаторы.

Финал прошел в историческом La Grande Halle de la Villette и стал кульминацией серии танцевальных баттлов. Всего состоялось 65 мероприятий, которые были проведены в течение года в 29 странах. Red Bull Dance Your Style - уникальный формат битв, в котором судьей являются зрители. После отборов по итогам многочисленных национальных соревнований, победители из 32 стран соревновались в двух предварительных битвах, присоединившись к приглашённому составу из восьми танцоров, прошедших в финал по Wild Cards.

В список 16 финалистов также вошли Delanotché, Mavinga (Бельгия), Lment (Куба), Jaja, Kriss (Чехия), Blondy, Mel’s, Salah (Франция), Tonini (Италия), Maika (Япония), Bogdan the Flava (Казахстан), Vovan (Россия), Tebza (ЮАР), Angyil (США), Kofi (Великобритания).

О первой победе в мировом финале в истории Red Bull Dance Your Style в Париже Shinshan сказал: "Для меня это нереально, мне всего 17. Выиграть что-то подобное – это мечта. Red Bull Dance Your Style - сумасшедший опыт, там было так много новых танцоров из стольких стран. Мне очень понравилось!".

Shinshan стал известен в своей стране после победы в шоу "Голландия ищет таланты". Обладая одним из самых сумасшедших, уникальных и распознаваемых стилей, не говоря уже о ловкости и музыкальной манере, сам Shinshan сравнивает свой стиль с "кубинской змеей".

"Я пластичный, но также ритмичный и статичный. Быть хорошим музыкальным руководителем - это самый важный фактор. Я все время слушаю музыку, от джаза до хип-хопа, от латино до фанка, классики и хард-рока, независимо от жанра.Ещё более важным фактором является атмосфера, эмоции и история, которую рассказывает тебе музыка ", - отметил Shinshan.

Азербайджан представлял хип-хоп танцор Рамиль Маммедли (Rayman), который проиграл в полуфинале KOFI. Rayman отметил, что горд представить Азербайджан на международном конкурсе такого уровня. Танцор очень вдохновлён и планирует поделиться своими идеями и мыслями со всем танцевальным сообществом Азербайджана, и надеется, что культура уличных танцев будет совершенствоваться и развиваться в стране.

"Рано или поздно имена наших танцоров будут известны всему миру. Участие в Red Bull Dance Your Style – это большой опыт. Я многому научился и готов поделиться этим с другими, чтобы вместе мы смогли добиться большего", - сказал Rayman.

(Автор: Вугар Иманов)

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