"Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" в Баку будет сопровождаться "космическим" шоу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в Торговом центре Gənclik Mall, 20 декабря в 20:15 пройдёт грандиозное "космическое" шоу перед началом финала космической саги "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", которую все любят с самого детства.

Фильм снят режиссёром Джей Джей Абрамс. В главных ролях Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Билеты можно приобрести за 8 манат в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра:

www.cinemaplus.az

через мобильное приложение:

для смартфона с операционной системой IOS и Android:

İOS

Android

также позвонив по номеру 012 499 89 88 и горячей линии 119.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

(Автор: Вугар Иманов)

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