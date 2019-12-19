В Баку состоится "Зимний карнавал"

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку готовит для юных зрителей новогодний сюрприз, сообщает Trend Life. Каждый день с 26 декабря по 6 января в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 вниманию зрителей будет представлено красочное и зажигательное представление "Qış karnavalı" (Зимний карнавал).

"Зимний карнавал" с главными персонажами Нового года, героями любимых сказок и мультипликационных фильмов станет одним из главных новогодних сюрпризов для детей. Яркие декорации, красочные куклы, динамичная музыка, танцевальные номера и увлекательный сюжет представления подарит массу впечатлений юным зрителям.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик новогоднего представления – Анар Мамедов, художник-постановщик Игбал Алиев,

Билеты поступят в продажу с 20 декабря, приобрести их можно в кассе Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига. Цена – 3 маната.

(Автор: Джани Бабаева)

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