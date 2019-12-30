Гороскоп на 2020 год

Овен

Год Крысы обещает Овнам кардинальные перемены – таков астрологический прогноз на 2020 год для этого знака зодиака, передает Trend Life со ссылкой на astropoint.ru. Характер перемен не предопределён, и многое будет зависеть от вас. В 2020 году ваша судьба в ваших руках как никогда. Тщательно обдуманные действия и решения гарантируют успех. Оплошности и легкомыслие будут иметь печальные последствия. Не ленитесь, проявите упорство, не принимайте поспешных решений. Не рассчитывайте на сиюминутную выгоду, думайте наперёд. В этом году либо будет заложен прочный фундамент для вашего благополучия, либо вас ожидает череда неприятных болезненных потерь в ближайшем будущем. Терпение и спокойствие должны стать вашими неизменными спутниками в 2020 году. Финансовое состояние и карьера не будут отличаться стабильностью. Если ваши планы будут срываться, а желания не исполняться, вы не должны паниковать и отчаиваться. В 2020 году такое положение дел для Овнов будет нормой. Спокойно и уверенно двигайтесь вперёд. Нервозность и отчаяние может испортить отношения с начальством, коллегами или деловыми партнёрами. Сохранить присутствие духа вам помогут близкие люди. В плане отношений с родными и друзьями никаких трудностей ни ожидается. Вам будут оказывать моральную поддержку, вдохновлять, но строить грандиозные планы всё же не стоит. Если у вас есть желание наладить подпорченные отношения с кем-то из близких – это самый благоприятный период. По-другому будут обстоять дела с общением за пределами круга близких людей. Если вы забудете, что каждый сам за себя, станете идеализировать отношения в коллективе, сочтёте, что вам кто-то что-то должен исходя из моральных принципов, вы серьёзно рискуете получить удар "ниже пояса", который вам нанесёт серьёзный финансовый и моральный ущерб. Не позволяйте никому пользоваться вашим хорошим расположением в личных интересах. Дружба дружбой, а служба службой – не забывайте об этом ни на минуту.

Телец

Для Тельцов 2020 год будет достаточно успешным и стабильным. Оберегайте свои достижения, они станут основой, на которой вы сможете реализовать планы на будущее и достигнуть нового уровня. Переменные должны быть умеренными. Ничего грандиозного пытаться реализовать не следует. Глобальные изменения не пойдут на пользу. Стабильность, ваши прошлые наработки и умеренный аппетит в желаниях будут давать положительных результат. У вас будет время поразмыслить над извечными философскими вопросами, заняться самоанализом. Хорошо будет проходить обучение или приобретение новых навыков. Если вы решите изменить имидж, звёзды отнесутся к этому благосклонно. Проведите этот год, посвятив себя анализу прошлого и планированию будущего. Вам предоставляется возможность тщательно проработать планы с учётом прошлого удачного опыта и разочарований. Разработанные вами идеи, бизнес-планы и стратегии в будущем принесут ощутимый доход. В общем, любая созидательная деятельность интеллектуальная или физическая будут успешными. Единственная сфера, где вы можете совершать кардинальные изменения без боязни негативных последствий – это личная жизнь. Действуйте смело и решительно. Изжившие себя отношения рвите без оглядки. Если на горизонте появился человек, к которому вы неравнодушны, действуйте смело, не нужно бояться демонстрировать свои чувства. Тельцу свойственна целеустремлённость в совокупности с размеренностью и в 2020 году эти качества станут определяющими. Даже людям, чья деятельность связана с творчеством не следует поддаваться бурным фантазиям, применять чересчур смелые и оригинальные решения. Традиционные проверенные методы не подведут, и их будет достаточно для получения положительного результата. 2020 год для Тельцов не будет напряжённым, поэтому если возможно перенести отпуск на будущий год – сделайте это. Отношения с друзьями и коллегами трудностей не ожидается. Избегайте разговоров, которые касаются ваших трудностей на личном фронте. Помните, что у каждого свои проблемы, и ваши жалобы на личную жизнь некоторыми может быть воспринято как нытьё без причины.

Близнецы

Именно в этот период, в год Крысы, мужчины и женщины Близнецы смогут в полной мере раскрыть все свои таланты. Фантазия представителей этого знака не будет иметь границ, а претворение даже самых смелых идей в жизнь окажется довольно легким процессом. Люди, рожденные под этим знаком, смогут в 2020 году самореализоваться в творческом направлении. На положительном уровне будут обстоять дела с финансовыми возможностями, отлично все будет и на личном фронте. Но стоит учесть и тот момент, что выше своей головы у Близнецов прыгнуть не получится. Любые успехи и достижения станут результатами вполне обыденного существования и кропотливых трудов. Ни одна сфера не будет увенчана какими-либо особыми успехами, финансовую стабильность тоже не стоит путать с быстрым, успешным обогащением. При этом одно исключение все же будет – в отношениях с окружающими, в области эмоций, чувств, восприятия Близнецов ждет настоящий расцвет. Активные, общительные, жизнерадостные люди этого знака всегда способны привлечь внимание окружающих. У них складывается удачно личная жизнь, отношения с коллегами обычно теплые и доверительные. В наступающем 2020 году Крыса настоятельно советует Близнецам отдаться во власть собственных чувств и прислушаться к интуиции. Большое значение для данной категории людей будет иметь сезонность – представителям этого знака Зодиака стоит планировать отдых на конец осени или начало зимы. Такой отдых обязательно нужно провести максимально активно, наслаждаясь путешествиями, походами в гости, посещениями культурных мероприятий и вечеринок. На первом месте в год Крысы должны быть любовь и семейные отношения. Всплески эмоций в личных отношениях позволят не заскучать, но в то же время отнимут массу времени и нервов. Большинство поступков будет совершено под влиянием эмоций, поэтому в таких ситуациях возможны небольшие конфликты. Чувство насыщенности, потребности в чем-то новом может появиться в длительных, многолетних отношениях. В этом случае решать проблему нужно только сообща, не допуская даже мыслей о расставании или походах на сторону. Вместе со своей второй половиной можно будет успешно разнообразить все стороны совместной жизни.

Рак

Тем, кто родился под созвездием Рака, 2020 год подарит обострённую интуицию. Вас часто будет посещать чувство предопределённости событий, советуем не пренебрегать им. Многие Раки обладают развитой интуицией. Если вы задумаетесь, то сможете припомнить несколько случаев, когда прислушавшись к внутреннему голосу, вы принимали на редкость удачные решения. В год под покровительством Крысы интуитивные способности Раков увеличатся в разы. Ваш внутренний голос станет сильнее, и вы будете видеть знаки судьбы, которые укажут вам правильный путь на перекрёстках жизненных путей. Начинать год нужно хорошо отдохнувшим. Этим и займитесь в начале года. Чистый разум, не обременённый сомнениями и тревогами, позволит вам ясно видеть ориентиры, которые будут указывать вам правильный путь. Единственное к чему будет слепо шестое чувство – это бытовые проблемы, а их Крыса может вам добавить. Проверьте состояние водопроводной системы, электропроводки, окна, двери, всё, что может сломаться и доставить хлопоты. Интуиция выйдет на максимум в начале лета. В совокупности со способностью к ясному мышлению вы чётко будете осознавать, какие перемены необходимы, а что оставить как есть. Если существуют какие-то проекты, в которых до этого момента вы не были уверены, то перспективы их развития станут ясными и чёткими. Уверенность в успехе станет ключевым фактором для их реализации. Среди близких людей вам гарантирована поддержка и понимание. Самообразование приветствуется. Это очень подходящий период для повышения уровня знаний в любом виде. Много полезного и интересного вы услышите от окружающих вас людей. Прислушивайтесь, часть чужого жизненного опыта может отлично послужить вашим целям. Осенью на вас накатит желание перемен. Чтобы эти перемены не оказались к худшему, проявите выдержку и тщательно обдумайте свои действия. В принципе, вы можете поменять всё – от причёски до места работы, главное, чтобы при этом вами руководили не эмоции. Зимой уделите время, чтобы привести свои чувства и мысли в порядок. Оцените достижения, стройте планы на будущее и не терзайтесь смутными запоздалыми сомнениями. Что сделано, то сделано и возврата нет. Осознайте это и двигайтесь дальше.

Лев

Харизматичные и амбициозные львы, в 2020 году будут, как и прежде, готовы к покорению новых вершин и всего мира заодно. Но не спешите бросаться в бой в одиночку. Снизойдите со своего сверкающего трона и заручитесь поддержкой прайда. Ваши друзья, коллеги и родные всегда рады вам помочь. Ведь как можно отказать царю зверей. Стоит лишь как следует рыкнуть – и вокруг вас завертится вихрь единомышленников и партнеров. Не стоит красоваться и задирать нос перед Крысой, доказывая свое первенство. Даже если вы считаете себя самым сильным и независимым в мире – год Крысы научит вас дружить и сотрудничать, предоставив возможность новых, полезных знакомств и выгодных договоров. В первый месяц нового года вам лучше избавиться от прошлогодних хвостов, которые неизбежно будут тянуть вас назад, не давая работать в полную силу. Звезды предупреждают, что стоит непременно выполнить все, что вы обещали кому-то, ведь на кону ваша безупречная репутация. И впредь старайтесь рациональнее планировать свои действия, учитывая собственный запас сил и возможностей. После того, как все просроченные дела будут подведены под знаменатель – приступайте к тщательному обдумыванию новых планов. Если сомневаетесь в чем-то – лучше спросите совета у своих близких, или квалифицированных специалистов, и ваша деятельность непременно увенчается успехом. В новом году у вас появится множество вариантов для исполнения целей и желаний, которые вы давно откладывали. Надежней будет отдать предпочтение долгосрочным и более стабильным проектам, нежели гоняться за легкими деньгами, и сомнительными связями. Руководителям больших коллективов – следует до мельчайших деталей продумывать все указания, и неизменно следить за их четким выполнением. В начале года, с большой вероятностью, львам будут досаждать грызуны, а точнее – канцелярские крысы. Вам придется оформить пачки различных документов, и при этом не потерять своей бдительности. Потому что невнимательность в бумажных делах может стоить не только зря потраченного времени, но и значительных денежных, и даже физических и эмоциональных затрат. А стресс и перенапряжение, в особенности противопоказаны для львов в этом году. Весна будет размеренной и спокойной. Не забывайте в этот период об отдыхе, и общении с природой. Больше гуляйте и занимайтесь спортом.

Дева

В 2020 году звезды рекомендуют Девам быть сдержаннее в демонстрации своих самых ярких душевных порывов и не осуществлять эмоциональных подвигов. Крыса подготовила представителям данного знака множество разнообразных происшествий, постарайтесь сильно не переживать из-за них. В январе следует хорошо отдохнуть и провести самооценку. Год Свиньи научил представителей знака Девы правильно распределять временные ресурсы и контролировать силы. Не лишним будет использовать полученные знания в 2020 году. Не распыляйтесь слишком, если есть возможность. Всегда стоит помнить, что Девы очень зависимы от настроения. Старайтесь меньше хандрить и унывать. Научитесь следить за своими эмоциями. Год Крысы продолжит совершенствовать полученные в 2019 навыки по самопознанию, больше внимания стоит уделить структурированию ценностей по приоритетам. В первом квартале каких-либо серьезных дел не случится. Все возникающие трудности будут надуманные. Необходимо набраться сил, а все умственные способности направить на изучение своих сильных и слабых сторон, упорядочение стиля жизни, постановку задач и целей. Начало года идеальное время для подведения итогов и планирования. К концу весны мысли перерастут в действия и появится необходимость решать всевозможные задачи. Если проведённый в начале года самоанализ не привел к нужному результату, постарайтесь вернуться к нему ближе к лету и провести мозговой штурм с самим собой. Год Крысы сулит перемены всем знакам зодиака. Особенно это коснется знака Девы. Каждый новый жизненный поворот будет требовать тщательного анализа и сложного выбора. Делать этот самый выбор будет сложно без анализа личных качеств, выявления сильных сторон. Помехой будет эмоциональна составляющая вашего характера и неимение правильно расставленных приоритетов. Если же первые месяцы года пройдут в плодотворном изучении себя, все будет проходить на отлично. Из положительных моментов следует отметить новые открывающиеся горизонты по анализу и контролю собственной жизни. Даже вошедшие в привычку действия и устоявшуюся точку зрения возможно изменить на свое усмотрение. Данное касается всех сфер деятельности. Самыми эмоционально наполненными в 2020 году будут май и начало лета. Появится возможность решить множество вопросов в этот период, при условии правильно выбранного направления движения. В середине лета звезды рекомендуют взять отпуск. Проанализируйте все свои успехи за начало года, какие действия привели к ним и на основе анализа действуйте далее. Будьте практичны и не поддавайтесь эмоциям. Постарайтесь иногда награждать себя положительными эмоциями: сходите на концерт любимого исполнителя, отдохните на курорте, посетите выставку. В августе обычная картина жизни вновь изменится. Неожиданности могут доводить вас до отчаяния, грозя сорвать все планы. Во что бы то ни стало, продолжайте двигаться по заданному маршруту и не меняйте схем. Потребуются колоссальные усилия, но представители данного знака сильные личности и привыкли бороться за свои права как в обществе, так и в судьбе. Вспомните сколько уже достигнуто и какие усилия затрачены.

Весы

С наступлением 2020 года для Весов все будет предельно ясно с самого начала, определятся цели и необходимость конкретных действий. Однако не стоит надеяться на то, что все будет идти в точности с прописанным вами планом. Те ошибки, которые были допущены Весами в прошлом, могут создать в этот период некоторые сложности. Конкретные риски могут быть связаны со здоровьем. Тяжело будет балансировать черты вашего мягкого, доверчивого характера с полной беспринципностью окружающих. Общение, дружеские и социальные связи будут играть очень важные роли в 2020 году. Спокойствие и тишина на определенном уровне гарантированы, на первом месте будет семья и близкие люди. Но сказать, что это полностью устроит людей, рожденных под знаком Весов, тоже нельзя. Решающей в некоторые моменты станет тяга к переменам, захочется новизны, глотка свежего воздуха. А это может сыграть негативную роль в принятии некоторых решений. Лень – тот главный камень преткновения для Весов, который может помешать успеху. Как только будут появляться препятствия или процедура покажется долгой, вы каждый раз станете нервничать, сильным будет желание бросить все прямо на этом этапе. Теряя по этой причине единомышленников, придется задуматься о правильной линии своего поведения. Некоторые из окружающих могут воспользоваться таким положением вещей, чтобы выразить свою антипатию или припомнить прошлые обиды. Беспокоиться не стоит – год Крысы станет испытанием для представителей многих знаков Зодиака, поэтому резкая смена настроения будет характерна не только для Весов. Наиболее важные для 2020 года задачи стоит отложить на весну. Именно в этот отрезок времени гарантирован прилив сил, трезвая расчетливость, всплеск фантазии. Зато летом может стать настолько скучно, что многие представители знака захотят разнообразить свою жизнь, отправившись на поиски приключений. Довольно грустно станет Весам осенью. Можно ожидать частых размолвок с близкими людьми, ссор со своими родными и коллегами по работе. И если родственники смогут из любви к вам на многие вещи закрыть глаза, то от коллег и начальства приятного ожидать не стоит. После многочисленных сплетен и козней сослуживцев восстановить репутацию будет достаточно трудно. Важно попытаться абстрагироваться, отвлечь себя от этой обстановки, максимально расслабиться.

Скорпион

Звёзды рекомендуют Скорпионам в год Крысы действовать особенно обдуманно и быть внимательней к мелочам. Для выполнения подобных рекомендаций представителям этого знака необходимо приложить усилия, но это нужно сделать, если вы хотите достичь успеха. Работать в нескольких направлениях и держать под контролем сразу несколько важных процессов нелегко, но возможно. Нужно правильно расставлять приоритеты, анализировать ситуацию, планировать на несколько шагов вперёд. Структурированный подход позволить решить многие важные задачи успешно. К концу года все сферы вашей деятельности будут находиться в гармонии и благополучном состоянии. Можно надеяться на поддержку от близких людей, но посвящать их в текущее состояние дел, выяснять точку зрения или спрашивать совета не стоит. Не нужно сближаться с коллегами или знакомыми. Ваша открытость и излишняя откровенность может дорого вам обойтись. Личная жизнь обещает быть яркой и эмоционально насыщенной. Одинокие Скорпионы с большой долей вероятности обретут постоянного партнёра. Появится шанс исправить ошибки, совершённые в прошлом году – воспользуйтесь им. Внимательно проанализируйте свой образ жизни, особенно на предмет его влияния на здоровье в перспективе. Скорей всего, вы найдёте необходимым что-то изменить. Образ жизни влияет не только на здоровье, но и на внешность. Если вы упорядочите ваш образ жизни, то вас ожидают приятные и позитивные изменения. Перемены лучше начинать в начале года. Не нужно пытаться изменить всё и сразу. Подумайте, проанализируйте, составьте план, выполнение которого вам по силам. Для размышлений и поисков нового пути у вас будет вся весна. Летом придёт пора реализации задуманного. До самого начала осени Скорпионы будут блистать идеями, которые в полной мере продемонстрируют их сильное творческое начало. Отдавайте предпочтение краткосрочным проектам, так вы сбережёте силы и не потеряете интерес. Осенью постарайтесь завершить все дела и подвести итоги своей бурной деятельности. Вы прекрасно потрудились и можете смело позволить себе отдых. Развлекайтесь, предпочитайте компанию близких и интересных людей с позитивным настроем. В начале зимы вас могут начать посещать грустные мысли, возможно, вы начнёте впадать в хандру. Не поддавайтесь. Объективно у вас не будет причин для плохого настроения.

Стрелец

Для тех людей, которые родились под знаком Стрельца, этот год не будет скучным. Крыса говорит о большом количестве новостей, событий, испытаний в этот период. И хотя успех и удачные моменты будут приходить на смену различным трудностям, крайностей стоит избегать. Опускать руки ни в коем случае будет нельзя. Но в то же время не нужно будет сидеть и ждать, когда счастье само приплывет в руки. Необходимо ставить перед собой цели и смело к ним идти, планировать свои шаги и трудиться. В итоге и ваше окружение, и высшие силы будут способствовать тому, чтобы вы были вознаграждены за свои старания. За стремление к новым вершинам, за терпение наградами могут быть гармония в семейных отношениях, долгожданный диплом или ощутимый скачок вверх по карьерной лестнице. Наиболее важным отрезком можно считать начало года. В этот период очень важно определиться с направлениями и стремлениями. Причем каждый шаг надо поддавать анализу, контролировать, а также максимально внимательно относиться к мелочам. Именно такой подход даже к самым простым, обыденным вещам может стать залогом успеха. Настоящим испытанием для представителей этого знака Зодиака станет в 2020 году обновление природы. Важно в такое время проявить стойкость, выдержку, достойно дать отпор любым трудностям. Год Крысы станет для вас успешным в том случае, если вы докажете свое желание быть на высоте. Долгосрочные проекты нужно будет завершить. А в общении с окружающими не стоит доводить дело до конфликтных ситуаций – в любой подобный момент важно найти компромиссы, быть в своем роде дипломатом. Обещаний, выполнение которых может оказаться затруднительным, давать не стоит. Довольно успешным отрезком времени станет в этом году лето для Стрельцов. Многих целей можно будет легко достичь, осуществить те желания, о которых мечталось уже давно. Стоит уделить больше внимания своим близким, а также позаботиться о собственном здоровье. Необходимо будет потратить немного времени на самоанализ. В свободное время полезно будет заняться любимым хобби. Для тех представителей этого знака Зодиака, которые находятся в поиске, удачным в этом плане обещает стать осенний период. И даже не так важно, какую именно цель в данном случае преследует Стрелец – успехом могут завершиться поиски желанного наряда, своей второй половинки, высокооплачиваемой работы. Можно планировать приближение к желанной цели на месяц вперед, тщательно обдумывая свои первостепенные задачи. А дальше можно просто следовать своему плану и надеяться на поддержку покровителя года. Уже в конце 2020 года можно будет оглянуться назад и по-новому оценить достигнутые результаты. Хотя в то же время придется вспомнить и обо всех незавершенных делах. О них тоже нужно будет позаботиться, решая последние, накопившиеся к концу года проблемы. И лишь после этого оставшееся свободное время можно будет посвятить отдыху, близким людям, своему хобби.

Козерог

В 2020 году Козерогов ждет большая удача. Почти все их начинания будут заканчиваться успехом, а новые проекты принесут финансовую стабильность. Все будет получаться как по мановению волшебной палочки, поэтому останется свободное время, уделить которое можно будет своим близким. А вот излишняя увлеченность своей профессиональной деятельностью вполне может привести к недопониманию и ссорам. Свои идеи, фантазии, энергию можно в год Крысы переключить с работы на другие направления. Многие черты характера Козерога будут нужны и в других различных областях. Мудрые и прагматичные, представители этого знака Зодиака должны анализировать свои отношения с окружающими их людьми, быть в какой-то степени дипломатами. Стоит быть готовыми к тому, что в год искренней и преданной Крысы раскроются многие человеческие пороки. Это приведет к тому, что вы, к своему сожалению, увидите рядом людей, которые долгое время были с вами только из корыстных побуждений. Вас обязательно попытаются втянуть в какие-нибудь махинации, используя простодушие и доверчивость Козерогов. В этом плане придется быть крайне осмотрительными. Возможно, вы даже придете к выводу, что некоторые контакты придется оборвать, чтобы избежать в дальнейшем еще больших разочарований. И вообще в начале 2020 года Козерогам нужно будет постоянно что-то анализировать. В этот период можно будет более четко расставить жизненные свои приоритеты, определить цели на ближайшее будущее. Учитывая то, насколько болезненно Козероги воспринимают проколы и неудачи, стоит более точно все планировать и ставить перед собой задачи. Только четко поставленная цель сможет обеспечить слаженность и эффективность ваших действий. Начатые ранее дела с положительным итогом смогут завершиться летом. Подведя под ними черту, новые проекты и начинания можно будет планировать уже осенью. Важно при этом использовать только собственные идеи, не пытаясь прислушиваться к чужим советам. Легкий сплин и лирическое настроение станут для Козерогов первыми признаками наступающей осени. В этот период важно больше времени уделить близким и друзьям, общаться, развлекаться, настраиваться на позитив. Чтобы наладить более тесные отношения с коллегами, можно организовать корпоратив или какое-то совместное рабочее мероприятие. В конце осени стоит приготовиться к выражению открытой неприязни, закручиванию интриг вокруг вас. Происходящему стоит уделить максимум внимания, ни в коем случае не абстрагируясь. Главное, не поддаваться на провокации, что в итоге приведет все к обычному положению вещей.

Водолей

В 2020 году Водолеям следует быть начеку. Крыса на этот год обещает массу интересных событий и кардинальных перемен. В такой ситуации важно не растеряться, сохранять хладнокровие и ясность мышления. Бед не предвидится, если вы не наделаете глупостей, то перемены пойдут вам на пользу. Основополагающим критерием успеха будет ваша способность к самоорганизации. Тщательный анализ исходных данных позволит вам правильно распределить ресурсы и усилия. Составляйте планы, графики и строго их придерживайтесь. Весной постарайтесь завершить начатое и привести в порядок все дела. Вы будете получать удовольствие от удачно завершённых проектов и качественно проделанной работы. Это станет прекрасным стимулом для профессионального роста и благоприятных изменений на личном фронте. Постарайтесь внести ясность в те отношения, определённость которых для вас остаются под сомнением. Свадьбу лучше планировать на середину или конец лета. Если отношения с партнёром пришли к своему логическому завершению, не спешите заводить новый роман. Отдохните, посвятите больше времени себе. С наступлением лета можно приступать к реализации давно намеченных планов. Подходите к решению задач творчески, как вы это умеете, но внимательность и прилежность не должны списываться со счетов. Тщательно продумывайте и составляйте план действий. Учитывайте прошлый опыт, возможное влияние негативных факторов и оставляйте место для манёвра. К середине лета вы получите результат. Если же результата по-прежнему нет, вам стоит приостановиться и проанализировать ситуацию. Водолеи хорошие и надёжные товарищи. К ним часто обращаются за помощью и поддержкой. В 2020 году вам нужно быть осторожней с обещаниями. Высока вероятность того, что вы неправильно рассчитаете свои силы и невольно подведёте человека. По-настоящему близки люди поймут, что ваши личные заботы и дела не позволят вам оказать помощь и не обидятся на отказ. Обдумывайте и анализируйте ситуацию. Если возникают сомнения, твёрдо отказывайте сразу. Пообещать и не сделать – намного хуже. Та же ситуация с обещаниями, которые вы дали ранее. При возникновении проблем сообщайте об этом сразу, не тяните.

Рыбы

Учитывая бурный темперамент Рыб, Крыса советует представителям этого знака Зодиака немного придержать себя. Стоит взять под жесткий контроль свои эмоции, а в отношениях с близкими людьми важно не ставить свои интересы выше их интересов. Кроме того, Рыбам необходимо будет научиться грамотно распределять свои ресурсы и планировать расходы. Успех гарантирован во всех направлениях. Тем вещам, которые будут нести в себе явные перемены в жизни, нужно противиться. Стабильность видна во всем, поэтому любое предложение может попросту сбить вас с толку, оказавшись при этом безрезультатным. Финансы от этого не пострадают, а вот осадок в душе точно останется. Да и затраченного времени будет жалко. На работе нужно будет немного покрутиться. Новые задачи и цели от руководства потребуют быстрых решений и немало усилий. Важно в этот момент правильно рассредоточить свои силы, не паниковать и не бросаться решать все вопросы сразу. Составив четкий план действий, поэтапно можно будет решить все вопросы и задачи. И хотя уйдет какое-то время на признание руководством вашего успеха, достигнутые результаты будут в полной мере вознаграждены. На личном фронте в начале 2020 года стабильности можно не ожидать. Очень важно не затягивать решение проблем, потому что в ином случае велик риск остаться без своей второй половинки. Весна будет способствовать решению проблем, связанных с самочувствием. В этот же период должно стабилизироваться финансовое положение. Так как на рабочую деятельность будет уходить много времени и сил, необходимо следить за графиком. Полноценный сон и сбалансированное питание станут важными аспектами в этом плане. Переутомление может настичь представителей этого знака к концу весны. Можно запланировать отпуск с конца апреля до начала мая. Трезво соотносить желания с возможностями стоит и летом. А поставив перед собой труднодостижимые цели, к концу года Крысы можно сильно разочароваться. Подбив итоги и оценив, как мало сделано из того, что было запланировано, Рыбы могут впасть в депрессивное состояние. В 2020 году для Рыб станет успешным участие в различных конкурсах и соревнованиях. Они могут относиться, как к спорту, так и к вашим увлечениям или работе. Особенно стоит отметить те виды состязаний, которые интересны с финансовой стороны. Такие вливания в бюджет будут очень даже кстати, учитывая, что до осени Рыбы не дождутся особой финансовой стабильности. Старые, отложенные идеи можно начать претворять в жизнь – результат будет успешным.

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