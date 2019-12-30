Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)

30 декабря 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел замечательный музыкальный спектакль-путешествие с героями любимых мультфильмов под названием "Новогодняя симфония", сообщает Trend Life.

Путешествие в страну любимых мультфильмов вместе с Дедом Морозом, Эльзой, Аладдином, Русалочкой и другими героями в сопровождении симфонического оркестра доставило детям, да и родителям, самые приятные эмоции. Ведь это было еще и интерактивным представлением – дети вместе с героями принимали участие в спасении нового года от злых сил. Смогут ли герои и дети спасти Новый год? Поможет ли дружба создать новую сказку и преодолеть все препятствия? Поэтому уже знакомые истории стали смотреться по новому – на глазах, благодаря участию зрителей, рождались новые сказки. А юные гости могли вместе с любимыми героями петь песни из известных мультфильмов. Автор сценария и режиссер вечера Алексей Смирнов из Москвы представил добрую музыкальную сказку по мотивам самых любимых и популярных детских мультфильмов. В программе в исполнении симфонического оркестра под управлением Джавада Тагизаде, вокалистов и танцевальных коллективов, были представлены фрагменты из обожаемых детьми и взрослыми мультфильмов - "Аладдин", "Красавица и Чудовище", "Пиноккио", "Холодное сердце", "Русалочка", "Винни Пух", "Мулан", а также классических произведений Штрауса и Чайковского.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
  • Новогодняя симфония, или Как в Баку спасли 2020 год (ФОТО)
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