Тренд азербайджанского карантина – Клуб мужчин домохозяинов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В виду особого карантинного режима, введенного в Азербайджане в связи с угрозой коронавируса и самоизоляции населения, некоторые мужчины решили не сидеть сложа руки, а стали сами готовить для семьи и даже делать уборку в доме и ухаживать за детьми.

В соцсети даже создана группа Evdar Kişilər Klubu (Клуб мужчин домохозяинов) в Facebook, сообщает Trend Life. Вот так в обиходе помимо слова домохозяйка появилось новое слово – домохозяин. Это движение проходит под девизом "Оставайся дома – позаботься о своей семье".

Выставленные кулинарные изыски и бытовые работы, как правило, свойственные женщинам, вызвали большой позитивный отклик пользователей соцсетей. Как известно, испокон веков мужчины были лучшими поварами, авторами удивительных и ярких рецептов. Но в наших семьях это все же всегда было прерогативой женщин. Члены созданного своеобразного клуба активно делятся в соцсетях фото и видео, дают свои рецепты и проводят своеобразные мастер-классы.

Своими бытовыми заботами поделились актеры Талех Юзбеков, Расим Джафар, Эмиль Мусаев, телеведущий Ильгар Алиев и другие.

(Автор: Вугар Иманов)