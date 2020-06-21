Я пришла в йогу с поврежденным позвоночником – Захра Бадалбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 июня в мире отмечается Международный день йоги (International Yoga Day), провозглашенный ООН в 2014 году, с целью повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах йоги и принятия её в образ жизни.



Йога – древняя физическая, психическая и духовная практика, а слово "йога" происходит от санскрита и означает "соединение" или "связь", символизируя соединение тела и сознания.

Уже давно отношение людей в разных странах к древнеиндийскому учению, как к особой форме мировосприятия и самосовершенствования сделало его популярным. Для одних йога – это способ расслабиться после физических и эмоциональных нагрузок на работе или в бизнесе, для других – привести тело в нормальное состояние, либо же совершенствовать его. А кто-то, благодаря йоге, начинает иначе воспринимать окружающий мир и по-новому относиться к реалиям жизни. Достижение внутренней гармонии, гармонии с окружающим миром, совершенствование физических и психических сил организма происходит посредством практики комплексных упражнений. И в условиях пандемии коронавируса и социальной самоизоляции приобретает важное значение, так как упражнения по йоге можно делать дома и укреплять организм.

Ежегодно в Азербайджане проводятся фестивали и мероприятия по йоге, действуют различные клубы. Одним из активных пропагандистов йоги является общественный деятель, поэтесса, пианистка и композитор Захра Бадалбейли.

"Йога - это полнейший баланс тела, духа и разума. Йога воплощает в себе единство души и тела; мысли и действия, а также гармонию между человеком и природой и целостный подход к здоровью и благополучию. Я пришла в йогу с поврежденным позвоночником, и она мне помогла реабилитироваться, за что я очень благодарна своему учителю Эльшаду Рагимову. Также, йога учит нас дыханию. А дыхание - это самая важная функция нашего организма. Зачастую мы не обращаем на него внимания, а оно так важно в момент тревожности, страха, переживаний. Стабилизация ритма дыхания дает внутреннее расслабление, что является необходимым в кризисные моменты.

К тому же, специальные практики дают возможность вентилирования легких, проникновения кислорода в те зажатые органы и участи органов, в которые при обычном дыхании он туда поступает в недостаточных количествах. Йога это источник спокойствия, а также источник здорового тела.

Если вам не столь важна поначалу духовная составляющая - вы можете использовать йогу как зарядку, которая дает и полное разминание частей тела, и придает гибкость вашим мышцам. А гибкость, как известно, является неотъемлемой частью омолаживающего процесса для организма. Я очень надеюсь, что еще больше людей осознает полезность йоги и станет ее выполнять ежедневно. Потому что йога - дает основу гармонизации нашего бытия с природой", - сказала Trend Life Захра Бадалбейли .

Инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И это не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины Земного шара. Эта дата, связанная с активностью Солнца, имеет определённое значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. Праздник обусловлен признанием пользы, которую несёт и культивирует учение йоги для физического и психологического здоровья, что в условиях современного мира с растущими нагрузками на психоэмоциональную природу человека играет немаловажную роль.

(Автор: Вугар Иманов)