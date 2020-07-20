История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански

Интересное 20 июля 2020 16:40 (UTC+04:00)
История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански

БАКУ /Trend Life/ - Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ - Международной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

История шахмат насчитывает множество веков. Название берёт начало из персидского языка: шах и мат, что значит властитель (шах) умер. Считается, что игрой-прародителем является чатуранга.

Чатуранга (в переводе с санскрита «четыре части») возникла в Индии. В неё играли по крайней мере с VII века н. э. Чатурангой в древней Индии называлось войско, состоявшее из четырех частей – боевых колесниц, слонов, конницы и пехоты. Таким образом, игра символизировала битву с участием четырех родов войск, которыми руководил предводитель – раджа. В игре участвовали четыре человека, а фигуры были черного, зеленого, красного и желтого цветов. При этом ходы зависели от бросаемых костей, как в нардах. В целом чатуранга была довольно сложной игрой, требующей расчета, и представляла собой развлечение знати. Предполагают, что с помощью чатуранги жрецы предсказывали будущее, в том числе исход войн и сражений. По мере распространения игры на Арабский Восток, затем в Европу и Африку, правила менялись. В VIII-IX вв. чатуранг распространился в Арабском халифате, где принял название шатрандж (настольная логическая игра для двух игроков). Помимо названия, некоторые изменения претерпели внешность фигур и правила игры, хотя поле из 64 клеток и названия фигур в целом остались неизменными. Нужно заметить, что новая игра была воспринята в арабском мире несколько настороженно, поскольку считалось, что она отвлекает правоверных от молитвы. Кроме того, в соответствии с нормами шариата, запрещающими любые изображения людей и животных, фигуры были упрощены и схематизированы. Все большее признание стала получать точка зрения, что шатрандж воспитывает высокие чувства, стали проводиться турниры.

В том виде, который игра имеет в настоящее время, она сформировалась к XV веку, окончательно правила были стандартизованы в XIX веке, когда стали систематически проводиться международные турниры. Тогда начали появляться шахматные клубы, где собирались любители и полупрофессионалы, игравшие зачастую на денежную ставку. В течение двух последующих веков распространение шахмат привело к появлению национальных турниров в большинстве европейских стран. В XIX веке начинают проводиться международные матчи (с 1821-го) и турниры (с 1851-го).

Представляем читателям Trend Life историю развития шахмат в Азербайджане.

Шахматы в Азербайджане - один из самых популярных видов спорта в Азербайджане. Управляется Федерацией шахмат Азербайджана. В 2009-2014 годах была успешно реализована Госпрограмма поддержки шахмат. За последние годы проведено множество значимых международных турниров, среди которых Всемирная шахматная олимпиада Мемориал памяти Вугара Гашимова - Shamkir Chess, Всемирная шахматная олимпиада, Baku Open, чемпионаты и кубки мира и Европы, и т.д.. Наши гроссмейстеры имеют одни из самых высоких рейтингов в мире, неизменно добиваются успехов на международной арене.

По историческим сведениям, шахматы в Азербайджане были известны уже в VI веке. Стремительного развития игра в шахматы получила лишь в IX веке. По свидетельству источников, одним из сильнейших шахматистов того времени стал мыслитель Джалаладдин Нахчываны. А философ Гаджи Али Тебризи, живший в XIV веке, мог играть вслепую одновременно с четверыми игроками. Более того, он завоевал звание первого шахматиста во всей империи Амира Теймура.

Упоминания о шахматах встречаются в произведениях классиков национальной поэзии Хагани Ширвани (XII в.), Низами Гяджеви (XII-XIII вв.), Мухаммеда Физули (XVI в.) и других. В произведении Хагани Ширвани «Подарок двух Ираков» («Тохфат уль-Ирагейн») автор устами шахматных фигур в аллегорической форме осуждает пороки своего времени, произвол и самоуправство правителей, затрагивает различные проблемы морального порядка, утверждает непреходящую ценность науки и просвещения. Во всех пяти поэмах Низами Гянджеви, входящих в Пятерицу (Хамсе), прослеживается частое обращение к шахматной игре. Например, в своих поэмах «Хосров и Ширин», «Искендер-намэ» не раз упоминает о шатрандже, использует ходы шахматных фигур в качестве средства художественного выражения. Придавая глубокий смысл шахматному построению фигур, Мухаммед Физули в поэме "Лейли и Меджун" тонко сравнивая Меджуна с собой, говорит, что в мире любви его герой всего лишь пешка, в то время как он (Физули) король: "Хотя в шахматах пешка стоит впереди короля, она все равно считается пешкой. И Меджун, пришедший в мир раньше Физули, лишь пешка, стоящая перед королем".

Первой азербайджанской женщиной, снискавшей известность как мастер шахмат (шатрандж), стала выдающаяся поэтесса XII века Месхети Гянджеви. Ее основным спарринг-партнером был, естественно, супруг эмир Ахмед. В известном литературном произведении эпохи «Сказания о Месхети и эмире Ахмеде» также отмечается, что в городе Гяндже никто не мог превзойти поэтессу в игре шатрандж. В книге "Красавица Мехсети" (1963 год, Висбонд) немецкий профессор Мейер дает пояснения к рубаи о шахматах созданных поэтессой Мехсети Гянджеви.

Из поэмы Гатрана Тебризи "Мехр и Муштери" (конец XIII - начало XIV вв.) становится ясным, что игра в шахматы была известна в Азербайджане еще до распространения Ислама. В произведении говорится, что что еще в доисламскую эпоху некий царственный отпрыск отправляется в Хорезм и во дворце шаха Кейвана побеждает знаменитого мастера шатранджа Фархада. В поэме также указывается, что в то время наряду с королем, ферзем, ладьей, конем, слоном и пешкой в шатрандже присутствовали непривычные для нас фигуры солнца и флага.

Историк Мохаммед ибн Али Абубекр ал Равенди совершил длительное путешествие по державе сельджукского султана Гияс ад-дина Кылыч-Арслана. Это путешествие он описал в 1206-1212 годы в своем известном труде «Душевный покой и признак радости» («Рахат ус-судур ве айет ус-судур»), в котором широкое место отведено Азербайджану. В частности, автор указывает на широкое распространение шатранджа в Азербайджане, Иране, Ираке и других областях, подчиненных сельджуками.

Исследования советского шахматного историка и литератора Исаака Линдера показывают, что шахматы в древнюю Русь были принесены с Азербайджана в VIII-IX веках. Источником свидетельства широкого распространения шахмат в XI-XII вв. может стать и произведение великого мастера слова Афзалладина Хагани - в произведении "Тахфэтул-Ирагейн" уделяется внимание тактике игры, например, сильной связи ладей. Писатель и философ Мирза Фатали Ахундзаде в стихотворении "Игра шатрандж" (1864) посредством поэзии изложил правила шахматной игры.

В X-XII веках в Азербайджане была популярна разновидность шатранджа, в которую играли бросанием костей. Куда меньше играли в так называемый византийский шатрандж. Был известен также «арабский шатрандж», в котором имеется фигура, именуемая «деббабе», что в переводе с арабского означает «черепаха», символизировавшая стенобойные орудия, применявшиеся на войне арабами.

В XIII-XIV веках шатрандж был одним из излюбленных развлечений образованной прослойки в Азербайджане, многие серьезно обучались этой игре. В XVIII – XIX веках шахматы были широко распространены среди азербайджанской интеллигенции и служили украшением собраний. В Азербайджане шатрандж был наиболее распространен в Карабахе, в таких городах, как Тебриз, Ардебиль, Нахчыван, Гянджа, Шамахы, Лянкяран.

Знатоком этой игры слыл известный географ и путешественник конца XVIII – начала XIX века Хаджи Зейналабдин Ширвани. По свидетельству поэта конца XIX века из Ардебиля Мирзы Исы Зияи, в этот период шахматы пользовались широкой популярностью в Баку, Лянкаране, в Карабахе. Заядлыми игроками в шахматы были бакинский поэт Мирза Абдулхалиг Дженнети, карабахские поэты Баки Гарабаги и Мирза Рагим Фена. Известно, что сильной шахматисткой была видная Карабахская поэтесса XIX века Хуршидбану Натаван, ее супруг Гасай-бек Уцмиев и сын Мехтигулу. Неслучайно Александр Дюма во время своего путешествия на Кавказ подарил Натаван шахматный набор с фигурками из слоновьей кости, привезенный из Петербурга.

В конце 19-начале 20 веков шахматы достигают высокого развития во всём мире. В этот период в Баку образуются первые шахматные кружки. В газете "Бакинские рабочие" в специальной рубрике печатаются этюды видных шахматистов. Созданное в Баку под руководством Абрама Гурвича шахматное отделение становится центром шахмат в руеспублике. В 1922 году с участием 10 шахматистов был проведен первый крупный турнир. Этот турнир завершился победой братьев Владимира и Михаила Макагоновых.

(Автор: Вугар Иманов)

История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански - Gallery Image
История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Трабзон
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Трабзон
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане не зарегистрированы случаи повторного заражения корнавирусом - Минздрав Общество 17:42
ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом Общество 17:42
Ханлар Ханларзаде: Известны результаты экзаменов более 124 учащихся и абитуриентов Общество 17:33
Рост добычи на месторождении "Азадеган" в центре внимания - Национальная нефтекомпания Ирана Энергетика 17:29
Шахмар Мовсумов: На следующих этапах возможно возобновление деятельности и в других областях Общество 17:26
21 человек погиб в результате наводнений в Бангладеш Другие страны 17:25
Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР Экономика 17:15
В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 19 тысяч Общество 17:15
AZAL будет выполнять рейсы в Стамбул ежедневно Общество 17:13
Фахраддину Гадирову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки" Политика 17:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО) Политика 17:12
Без урегулирования нагорно-карабахского конфликта в Армении никаких перемен не будет Политика 17:11
Президент Ильхам Алиев наградил Тайяра Джафарова орденом "Шохрат" Политика 17:05
Парламент Египта одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца Арабские страны 17:03
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгии Политика 17:02
Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг - Прямая трансляция Общество 17:01
В Азербайджане создана электронная информационная система по пищевой безопасности Общество 16:52
С завтрашнего дня температура воздуха в Баку снизится на 5-8 градусов Общество 16:43
Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра культуры Политика 16:42
Свыше 46 тысяч добровольцев обратились для прохождения службы в армии - Госслужба Азербайджана Общество 16:41
История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански Интересное 16:40
Объем экспорта Ирана находится на приемлемом уровне - министр нефти Энергетика 16:32
В Италии предлагают дезинфицировать помещения ультрафиолетовыми лампами Европа 16:28
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме Общество 16:17
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на поставку труб Тендеры 16:12
«Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на поставку необходимых товаров Тендеры 16:11
«Туркменгаз» объявляет тендер на капитальный ремонт газотурбинных двигателей Тендеры 16:08
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2% Грузия 16:07
Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах перед началом четвертого дня саммита ЕС Европа 15:56
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение Политика 15:56
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 15:54
Иран намерен развивать нефтяной сектор за счет собственного потенциала - министр Энергетика 15:53
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом Политика 15:38
Леонид Слуцкий: Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки Политика 15:33
Renault зафиксировала в первом полугодии худший результат по продажам с 2009 года Европа 15:29
IRU и Туркменистан планируют сотрудничать в реализации модулей e-TIR Транспорт 15:10
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО) Политика 15:06
Доля евро в валютной корзине SOFAZ снизилась Энергетика 15:05
После вмешательства минэкологии приостановлены строительные работы в Ясамальском районе Общество 15:03
Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом США 15:03
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей Общество 14:58
Казахстано-турецкая нефтекомпания привлекает услуги по ремонту станков-качалок Тендеры 14:39
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 14:38
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит стройматериалы Тендеры 14:36
Казахстанская компания закупит стальные профили Тендеры 14:35
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлекает услуги по ремонту Тендеры 14:34
Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет выпускать дизель стандарта «Евро-5» уже этой осенью Узбекистан 14:30
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Трабзон Турция 14:28
В Пекине не осталось районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозы Другие страны 14:27
В Папуа - Новой Гвинее зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом Другие страны 14:24
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане вызвана в МИД Политика 14:23
Маршрут IGB подготовлен к следующему этапу строительных работ Энергетика 14:22
Завтра в Баку ожидается ветер, в районах Азербайджана до 41 градуса тепла Общество 14:16
Иран наращивает нефтедобычу на блоке «Западный Карун» Экономика 14:13
Нагиф Гамзаев: В Азербайджане сильная молодежь, которая готова защищать свою Родину Политика 14:12
Дмитрий Песков: РФ надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована Политика 13:58
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн Транспорт 13:55
Иран увеличит добычу нефти на месторождении "Южный Азадеган" Энергетика 13:48
В Азербайджане возобновилась деятельность судов Общество 13:26
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО) Социум 13:22
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Политика 13:17
Дочь Национального героя Азербайджана выступила с заявлением перед офисом ООН (ФОТО) Политика 13:14
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:00
IRU о методах улучшения таможенной системы в Туркменистане Транспорт 12:59
Минздрав Азербайджана о точности тестов на COVID-19 Общество 12:56
Госкомитет Азербайджана об экспортных показателях первого полугодия Бизнес 12:54
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный Политика 12:51
Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи Экономика 12:40
Строительство IGB ускоряется за счет автоматической сварки Энергетика 12:40
Падение добычи газа в Узбекистане продолжается Узбекистан 12:40
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 12:39
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток Грузия 12:39
Туркменистан будет участвовать в Каспийском медиа-форуме Туркменистан 12:30
Во Францию доставлены самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета Общество 12:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО) Политика 12:25
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 12:23
Иран может экспортировать 15 млн тонн стали Экономика 12:21
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Диярбакыр Турция 12:19
В Казахстане произведут возврат начисления средств за отопление Казахстан 12:18
Сократились поездки из Турции во Францию с целью трудоустройства Турция 12:07
В селах Нефтчалы установлены резервуары для воды, бурят артезианские скважины (ФОТО) Общество 12:02
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны Политика 12:01
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились Турция 11:57
Арзу Нагиев: Азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне Политика 11:57
В Иране упал спрос на турецкую сталь Турция 11:55
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 11:52
Великобритания обеспечила ранний доступ к 90 млн доз вакцин от коронавируса Европа 11:52
Unibank предоставил юридическим лицам возможность открывать счетa онлайн Экономика 11:48
Крупнейшее бизнес объединение Германии открыло представительство в Узбекистане Узбекистан 11:48
Азербайджанский рынок облигаций может стать благоприятной средой для российских инвесторов Финансы 11:47
Латвия наращивает импорт узбекской дыни Узбекистан 11:45
В UNEC на ступени бакалавра по II группе открыта новая специальность Общество 11:24
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 11:21
Коронавирус повлиял на число заключаемых браков в Азербайджане Общество 11:20
В Азербайджане незначительно упал спор на турецкий цемент Турция 11:18
Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции в нефтегазовый комплекс Энергетика 11:15
В Туркменистане разрабатывают новые национальные программы по защите прав человека Туркменистан 11:12
“Азерэнержи” удалось восстановить 256 МВт «потерянной» мощности на 6 модульных электростанциях Экономика 11:11
Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США (ФОТО) Политика 11:11
Интервью кардиохирурга Центрального Таможенного Госпиталя Кянана Асадова Общество 11:04
Все новости