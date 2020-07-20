История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански

БАКУ /Trend Life/ - Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ - Международной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

История шахмат насчитывает множество веков. Название берёт начало из персидского языка: шах и мат, что значит властитель (шах) умер. Считается, что игрой-прародителем является чатуранга.

Чатуранга (в переводе с санскрита «четыре части») возникла в Индии. В неё играли по крайней мере с VII века н. э. Чатурангой в древней Индии называлось войско, состоявшее из четырех частей – боевых колесниц, слонов, конницы и пехоты. Таким образом, игра символизировала битву с участием четырех родов войск, которыми руководил предводитель – раджа. В игре участвовали четыре человека, а фигуры были черного, зеленого, красного и желтого цветов. При этом ходы зависели от бросаемых костей, как в нардах. В целом чатуранга была довольно сложной игрой, требующей расчета, и представляла собой развлечение знати. Предполагают, что с помощью чатуранги жрецы предсказывали будущее, в том числе исход войн и сражений. По мере распространения игры на Арабский Восток, затем в Европу и Африку, правила менялись. В VIII-IX вв. чатуранг распространился в Арабском халифате, где принял название шатрандж (настольная логическая игра для двух игроков). Помимо названия, некоторые изменения претерпели внешность фигур и правила игры, хотя поле из 64 клеток и названия фигур в целом остались неизменными. Нужно заметить, что новая игра была воспринята в арабском мире несколько настороженно, поскольку считалось, что она отвлекает правоверных от молитвы. Кроме того, в соответствии с нормами шариата, запрещающими любые изображения людей и животных, фигуры были упрощены и схематизированы. Все большее признание стала получать точка зрения, что шатрандж воспитывает высокие чувства, стали проводиться турниры.

В том виде, который игра имеет в настоящее время, она сформировалась к XV веку, окончательно правила были стандартизованы в XIX веке, когда стали систематически проводиться международные турниры. Тогда начали появляться шахматные клубы, где собирались любители и полупрофессионалы, игравшие зачастую на денежную ставку. В течение двух последующих веков распространение шахмат привело к появлению национальных турниров в большинстве европейских стран. В XIX веке начинают проводиться международные матчи (с 1821-го) и турниры (с 1851-го).

Представляем читателям Trend Life историю развития шахмат в Азербайджане.

Шахматы в Азербайджане - один из самых популярных видов спорта в Азербайджане. Управляется Федерацией шахмат Азербайджана. В 2009-2014 годах была успешно реализована Госпрограмма поддержки шахмат. За последние годы проведено множество значимых международных турниров, среди которых Всемирная шахматная олимпиада Мемориал памяти Вугара Гашимова - Shamkir Chess, Всемирная шахматная олимпиада, Baku Open, чемпионаты и кубки мира и Европы, и т.д.. Наши гроссмейстеры имеют одни из самых высоких рейтингов в мире, неизменно добиваются успехов на международной арене.

По историческим сведениям, шахматы в Азербайджане были известны уже в VI веке. Стремительного развития игра в шахматы получила лишь в IX веке. По свидетельству источников, одним из сильнейших шахматистов того времени стал мыслитель Джалаладдин Нахчываны. А философ Гаджи Али Тебризи, живший в XIV веке, мог играть вслепую одновременно с четверыми игроками. Более того, он завоевал звание первого шахматиста во всей империи Амира Теймура.

Упоминания о шахматах встречаются в произведениях классиков национальной поэзии Хагани Ширвани (XII в.), Низами Гяджеви (XII-XIII вв.), Мухаммеда Физули (XVI в.) и других. В произведении Хагани Ширвани «Подарок двух Ираков» («Тохфат уль-Ирагейн») автор устами шахматных фигур в аллегорической форме осуждает пороки своего времени, произвол и самоуправство правителей, затрагивает различные проблемы морального порядка, утверждает непреходящую ценность науки и просвещения. Во всех пяти поэмах Низами Гянджеви, входящих в Пятерицу (Хамсе), прослеживается частое обращение к шахматной игре. Например, в своих поэмах «Хосров и Ширин», «Искендер-намэ» не раз упоминает о шатрандже, использует ходы шахматных фигур в качестве средства художественного выражения. Придавая глубокий смысл шахматному построению фигур, Мухаммед Физули в поэме "Лейли и Меджун" тонко сравнивая Меджуна с собой, говорит, что в мире любви его герой всего лишь пешка, в то время как он (Физули) король: "Хотя в шахматах пешка стоит впереди короля, она все равно считается пешкой. И Меджун, пришедший в мир раньше Физули, лишь пешка, стоящая перед королем".

Первой азербайджанской женщиной, снискавшей известность как мастер шахмат (шатрандж), стала выдающаяся поэтесса XII века Месхети Гянджеви. Ее основным спарринг-партнером был, естественно, супруг эмир Ахмед. В известном литературном произведении эпохи «Сказания о Месхети и эмире Ахмеде» также отмечается, что в городе Гяндже никто не мог превзойти поэтессу в игре шатрандж. В книге "Красавица Мехсети" (1963 год, Висбонд) немецкий профессор Мейер дает пояснения к рубаи о шахматах созданных поэтессой Мехсети Гянджеви.

Из поэмы Гатрана Тебризи "Мехр и Муштери" (конец XIII - начало XIV вв.) становится ясным, что игра в шахматы была известна в Азербайджане еще до распространения Ислама. В произведении говорится, что что еще в доисламскую эпоху некий царственный отпрыск отправляется в Хорезм и во дворце шаха Кейвана побеждает знаменитого мастера шатранджа Фархада. В поэме также указывается, что в то время наряду с королем, ферзем, ладьей, конем, слоном и пешкой в шатрандже присутствовали непривычные для нас фигуры солнца и флага.

Историк Мохаммед ибн Али Абубекр ал Равенди совершил длительное путешествие по державе сельджукского султана Гияс ад-дина Кылыч-Арслана. Это путешествие он описал в 1206-1212 годы в своем известном труде «Душевный покой и признак радости» («Рахат ус-судур ве айет ус-судур»), в котором широкое место отведено Азербайджану. В частности, автор указывает на широкое распространение шатранджа в Азербайджане, Иране, Ираке и других областях, подчиненных сельджуками.

Исследования советского шахматного историка и литератора Исаака Линдера показывают, что шахматы в древнюю Русь были принесены с Азербайджана в VIII-IX веках. Источником свидетельства широкого распространения шахмат в XI-XII вв. может стать и произведение великого мастера слова Афзалладина Хагани - в произведении "Тахфэтул-Ирагейн" уделяется внимание тактике игры, например, сильной связи ладей. Писатель и философ Мирза Фатали Ахундзаде в стихотворении "Игра шатрандж" (1864) посредством поэзии изложил правила шахматной игры.

В X-XII веках в Азербайджане была популярна разновидность шатранджа, в которую играли бросанием костей. Куда меньше играли в так называемый византийский шатрандж. Был известен также «арабский шатрандж», в котором имеется фигура, именуемая «деббабе», что в переводе с арабского означает «черепаха», символизировавшая стенобойные орудия, применявшиеся на войне арабами.

В XIII-XIV веках шатрандж был одним из излюбленных развлечений образованной прослойки в Азербайджане, многие серьезно обучались этой игре. В XVIII – XIX веках шахматы были широко распространены среди азербайджанской интеллигенции и служили украшением собраний. В Азербайджане шатрандж был наиболее распространен в Карабахе, в таких городах, как Тебриз, Ардебиль, Нахчыван, Гянджа, Шамахы, Лянкяран.

Знатоком этой игры слыл известный географ и путешественник конца XVIII – начала XIX века Хаджи Зейналабдин Ширвани. По свидетельству поэта конца XIX века из Ардебиля Мирзы Исы Зияи, в этот период шахматы пользовались широкой популярностью в Баку, Лянкаране, в Карабахе. Заядлыми игроками в шахматы были бакинский поэт Мирза Абдулхалиг Дженнети, карабахские поэты Баки Гарабаги и Мирза Рагим Фена. Известно, что сильной шахматисткой была видная Карабахская поэтесса XIX века Хуршидбану Натаван, ее супруг Гасай-бек Уцмиев и сын Мехтигулу. Неслучайно Александр Дюма во время своего путешествия на Кавказ подарил Натаван шахматный набор с фигурками из слоновьей кости, привезенный из Петербурга.

В конце 19-начале 20 веков шахматы достигают высокого развития во всём мире. В этот период в Баку образуются первые шахматные кружки. В газете "Бакинские рабочие" в специальной рубрике печатаются этюды видных шахматистов. Созданное в Баку под руководством Абрама Гурвича шахматное отделение становится центром шахмат в руеспублике. В 1922 году с участием 10 шахматистов был проведен первый крупный турнир. Этот турнир завершился победой братьев Владимира и Михаила Макагоновых.

(Автор: Вугар Иманов)