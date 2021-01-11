Создавший иллюзию "времени наоборот", или Часы за 200 тыс.долл.- Самый известный часовщик Гаджи Фаталиев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Древние египтяне придумали солнечные часы 3500 лет до нашей эры. Они научились использовать солнце для определения времени, а роль часовой стрелки играла тень от шеста, которая двигалась в течение дня именно по часовой стрелке. До изобретения механических часов использовали солнечные и песочные. Но точность их была невысока и пользоваться неудобно. Например, надо было постоянно следить за песочными часами и вовремя переворачивать. Некоторые изобретатели средневековья вообще изобрели ... цветочные часы. Садоводы, наблюдая за цветами, заметили, что некоторые из них раскрывают свои бутоны всегда в определенные часы дня. Умельцы воспользовались этим явлением и создали часы-клумбу. Опять же, за растениями нужно было постоянно ухаживать, а точность их "хромала" очень сильно. Но это еще не все: в ходу были также водяные часы и даже огненные.

Первые механические часы стали появляться в Европе в 13 веке. Часовые мастера решили, что стрелка в механических часах будет ходить также, как и в солнечных. Это было для всех привычнее. Вот почему современные механические часы работают по часовой стрелке.

Первыми часовщиками принято считать китайских астрономов И Сина и Лян Линцзаня. Проделав колоссальную работу, они смогли создать механический прибор, который показывал точное время. С начала VIII века устройство оставалось дорогостоящей игрушкой, обладать которой могла исключительно знать. Первые часы с маятником были созданы в 1000 году на территории Германии аббатом Гербертом. Практическое применение массивные башенные часы обрели в конце XIII века. С годами механические часы совершенствовались, улучшалась точность, и только в 1675 году голландский механик, физик, математик и астроном Христиан Гюйгенс изобрел механические часы с маятником карманного формата.

В настоящее время профессия часовщика, оставаясь необходимой и востребованной, не пользуется популярностью. Хотя часы носят не все, ведь на каждом гаджете есть электронные часы, тем не менее, необходимы всегда. Часы являются обязательным атрибутом каждого дома. Они бывают не только настенными, но и солнечными, песочными, электронными, наручными и т.д. Часы есть и в мобильных телефонах, и в компьютерах. Более того, они традиционно являются предметом стиля и роскоши.

Корреспондент Trend Life побывал в мастерской самого известного часовщика - Гаджи Фаталиева, который из 66 лет жизни ровно 50 посвятил этой профессии. Его по праву называют профессором - часовых дел мастером.

Гаджи Фатали оглу Фаталиев родился 21 марта 1955 года в Баку. Однажды, когда ему было 16 лет, на берегу моря нашел часы. Решил разобрать и починить, но не получилось, но это настолько увлекло его, что решил освоить профессию. В 1991 году поступил в Управление бытового обслуживания города Сумгайыт, где обучали профессии часовщика, затем был учеником у одного мастера и быстро овладел секретами. Начинал с ремонта таких часов, как "Звезда", "Победа", "Луч", "Восток". Через год уже работал самостоятельно, а спустя два года, в 1994 году, вернулся в Баку и в одном из магазинов открыл свой отдел. Через четыре года магазин закрылся и мастер открыл свой небольшой объект около Государственного драматического театра русской драмы.

"Друзья мне говорили тогда – что за тесное место, а я им отвечал – не на меня же приходят смотреть, а часы ремонтировать. Постепенно обо мне узнал весь город, чем сегодня очень горжусь. И кто ко мне только не обращался – очень много знаменитостей и медийных личностей, фото с которыми украшают моё рабочее место. За эти годы не было и раза, чтобы я не смог починить часы. Каждый человек должен быть на своем месте профессионалом. А я очень люблю свою профессию! Как и в каждой профессии, у нас тоже есть свои нюансы. Часовщик - это специалист, который обязан знать особенности конструкции и функционирования определенных видов часовых механизмов. В этой работе часовщику не обойтись без знания свойств материалов, а также умения пользоваться инструментами. Мы работаем с деталями довольно мелкого размера и прибегаем к помощи увеличительных стекол, чтобы лучше рассмотреть все элементы. Работа требует максимальной концентрации внимания и усидчивости, ведь неаккуратное движение чревато возникновением дефектов, что не поддаются устранению", - говорит мастер.

Время вспять не повернешь и машина времени пока не изобретена, зато Гаджи Фаталиев решил запустить часы в обратную сторону, чтобы создать иллюзию "времени наоборот". Ведь согласитесь, все мы, живущие в век стрессов и вечной спешки, а также постоянно находящиеся в режиме цейтнот, хоть раз мечтали "развернуть" время. И такой уникальный шанс дарят нам часы обратного хода, которые разработал Гаджи Фаталиев. Причем двух видов: первый - часы с обратным ходом, второй - часы, в которых минутная стрелка идет по часовой, а секундная – против (единственный экземпляр в мире).

"В Баку немало любителей часов. Для ремонта ко мне часто обращаются коллекционеры часов, бывали и зарубежные гости, люди различного социального статуса. Приходят и за советом – какие часы купить. Скажу прямо, в мире нет часов, которые не смогу отремонтировать. Пусть проведут чемпионат мира, где я обязательно стану победителем, говорю это из личного опыта. В свои полвека деятельности множество часов пришлось отремонтировать, были даже за 200 тысяч долларов!", - говорит мастер, который в былые годы готовил учеников, но очень жалеет, что собственные дети не пошли по его стопам.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев Редактор: Наталья Кочнева)