Газель Насими прозвучала в одном из самых рейтинговых турецких сериалов "Çukur" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эпизоде очередной серии одного из самых рейтинговых турецких сериалов "Çukur" прозвучала газель великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими "Məndə sığar iki cahan" ("В меня вместятся оба мира"), сообщает Trend Life.

Газель Насими легла в основу нового саундтрека сериала. Музыкальная композиция под названием "Sığmazam" звучит в исполнении Джавита Муртезаоглу и Ферьялы Оней.

Напомним, ранее к одной из самых знаменитых газелей Насими обратился в своем творчестве всемирно известный британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф.

Сериал рассказывает о районе, расположенном на окраине Стамбула, которым многие годы управляет семья Кочовалы, и одно из главных их условий – не распространять наркотики. Однако появляется группа недовольных, которая решает взять управление районом в свои руки. В это же время из Парижа возвращается младший сын семьи Кочовалы – Ямач, покинувший отчий дом много лет назад. С его возвращением борьба за власть в районе выходит на новый уровень.



(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)