История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)

Интересное 15 марта 2021 22:33 (UTC+04:00)
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На днях руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили крепость Шахбулаг в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана. До того, как основатель Карабахского ханства Панах Али-хан Джаваншир (1693–1763) построил Шушинскую крепость, крепость Шахбулаг была административным и оборонительным центром ханства. Постройка Шахбулага повлияла на архитектуру построек в Карабахском ханстве, особенно в его столице – Шуше. В настоящее время от замкового комплекса Шахбулаг остались только крепость на холме и мечеть. После оккупации Агдама в 1993 году армяне безуспешно пытались присвоить крепость Шахбулаг, а также ряд других азербайджанских памятников, а близлежащую мечеть представить как церковь.

Представляем читателям Trend Life историю создания крепости Шахбулаг – второй столицы Карабахского ханства.

На территории Карабахского ханства существовало немало крепостей, которые в большинстве своем были воздвигнуты уже после возникновения ханства и сыграли важную роль в его обороне от военных вторжений.

Панах Али-хан Джаваншир в первую очередь приступил к созданию оборонительных укреплений. Первым из таких укреплений стала крепость Баят, которая была воздвигнута в 1747–1748 годах. За короткое время были возведены прочные крепостные стены, c наружной стороны оборонительных стен были выкопаны рвы, которые наполнили водой. По окончании строительных работ Панах Али-хан вместе с семьей, родственниками, представителями карабахской знати и войском переехал в новую крепость. Армию надо было вооружать и одевать, поэтому прежде всего приглашались оружейники, кузнецы, ткачи и ковроткачи. В первой столице ханства из кирпича были построены жилые дома, мечети, бани, караван-сараи и базар.

Из книги Фирудина Шушинского «Шуша»: «Укрепление крепости Баят и рост авторитета Панах-хана в Карабахе вызвали беспокойство шекинского и ширванского ханов, и они заключили между собой военный союз, направленный против Панах-хана. Вскоре шекинский хан Гаджи Челяби получил подкрепление от ширванского хана, двинулся на крепость Баят и окружил ее. Панах-хан вооружил карабахцев и через каждые два-три дня выходил из крепости, нанося удары по вражеским войскам. Гаджи Челяби-хан со своими союзниками целый месяц осаждал крепость Баят, но не смог овладеть ею. Понеся большие потери, союзники отошли. По словам историка Мирза Джамала, уходя, Гаджи Челяби-хан сказал: «Панах-хан был ханом. Мы пришли, воевали с ним и не смогли одолеть. Теперь мы возвращаемся, сделав его шахом».

Из-за не прекращавшихся вражеских набегов Панах-хан решил перенести центр ханства из крепости Баят в более надежное в стратегическом отношении место. Слабость Баят была в том, что она была расположена на равнинной местности, население которой вдобавок каждую весну откочевывало в горы, что делало крепость уязвимой при нападении превосходящих сил неприятеля. Это обстоятельство навело хана на мысль о постройке новой крепости – на этот раз в месте, где равнина кончается и начинаются горы. Поэтому для нового оборонительного сооружения была выбрана местность у родника Шахбулаг (на азерб. родник шаха), который был назван в честь шаха Аббаса Великого из династии Сефевидов, правившего в 1588-1629 годах – он любил здесь отдыхать, впрочем, как и другие тюркские правители.

Вокруг Шахбулага возвели стены, здесь построили новые здания специального назначения и военные опорные пункты. На горе, расположенной неподалеку, возвели сторожевую вышку для оповещения о приближении врага.

В главе «Тюркские правители короновались в Священном Карабахе» книги Чингиза Каджара «Старая Шуша» говорится: «Надир Афшар привез в Карабах около 100 тысяч своих приближенных из очень далекого Хорасана (Карабах удален от Мешхеда более чем на тысячу километров), чтобы именно здесь провести свою коронацию. То же самое сделали Ага Мухаммед хан Каджар, хулагуидские правители Аргун хан и Абу Саид, султан Якуб Аг Гоюнлу и многие другие тюркские правители. Все они хотели короноваться в священном для тюрок Карабахе.

Сюда регулярно на зимовку приезжали все тюркские правители. В исторических хрониках сплошь и рядом пишется о тюркских правителях, имеющих ставки в Карабахе. Одним из первых в 1067 году в Арран прибывает сам сельджукский султан Алп Арслан. К нему в ставку с предложением мира приезжает ширваншах Фарибурз. Сюда приезжали по случаям торжественных событий, решения ряда государственных проблем, для отдыха и охоты. Почти для всех тюркских правителей без исключения Карабах становился своего рода местом паломничества – зийараткахом. Великий Тимур долго оставался в Карабахе. Здесь он реставрировал древние памятники, строил мосты и мечети, восстановил древний оросительный канал, построил новый Бейляган. Французский исследователь Жан Поль Ру в своей книге "Тамерлан" пишет: "Тимур, в то время как его воины охотились на тех, кои тщились оказывать сопротивление, отдыхал на зимних квартирах вместе со своей конницей в Карабахе, в степях поречья Куры и Нижнем Араксе, где бывать вошло у него постепенно в привычку, так что впоследствии видеть его там можно было часто".

Сефевидские правители делают Карабах отдельным беглярбекством – всего в Большом Азербайджане было четыре беглярбекства. Шах Гусейн Сефеви зимовал обычно в Карабахе и здесь умер. В свое время Сасанидские шахиншахи приезжали на коронацию в азербайджанский город Тахти Сулейман – священный в зороастрийском мире город. Можно предположить, что территория, на которой располагались Карабах и частично Муган, тоже была святой для древних тюрок, и коронация на этой территории средневековых тюркских правителей, а также просто посещение этих святых мест должны были им помочь в долгом и успешном правлении и исполнении желаний. В связи этим на протяжении многих столетий шла упорная борьба тюрков, включая скифов, гуннов и хазар, за обладание Карабахом.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что "Кара Бах" может переводиться и как "Святое", "Божественное" место, аналогично названию поселка "Гара Марьям", которое переводится как "Святая Мария"».

Крепость Шахбулаг, квадратная в плане, имела два ряда стен – внутренние и внешние, выложенные из камня и извести. В каждом из четырех углов имелись башни, еще по одной полукруглой в плане башне высилось в середине каждой из четырех сторон. Ворот крепость не имела. Единственный вход в комплекс расположен с востока. Стены и угловые башни были зубчатые, с бойницами. Стены имели в высоту 7 м, башни – 8,5 м. В крепости были возведены из камня мечеть, баня, ханская резиденция, рынок и другие постройки. Строительство было завершено по мусульманскому летоисчислению (хиджре) в 1165 году (1751–1752 годы), и Панах Али-хан вместе с родными и близкими, двором и воинами, а также ремесленниками переехал на новое место. Вода из источника, протекающего возле замка, переливалась в бассейн, а оттуда вытекала на равнину. Потрясающая панорама, чистый горный климат, красивые природные ландшафты, родник с прохладной водой поднимали значение крепости Шахбулаг.

После нескольких победоносных сражений слава Панах Али-хана разнеслась повсюду. Шекинский, гянджинский, эриванский, нахчыванский, тебризский и гарадагский ханы прислали к нему своих послов и выразили желание быть его друзьями и союзниками, были заключены военные союзы. Однако для управления ханством и защиты его от иноземных врагов Панах- хану нужна была прочная и надежная крепость. Кроме того, центр Карабахского ханства, располагавшего обширными территориями, не мог дольше оставаться в такой маленькой крепости, как Шахбулаг.

Как писал карабахский историк Мирза Джамал Джаваншир: «Опытные и предприимчивые советники Панах Хана предложили ему построить крепость на веки вечные среди гор, в непроходимом месте, чтобы даже самый сильный враг не смог осадить ее. Дорога к крепости с одной стороны должна быть открыта к илатам, которые будут находиться в горах, одновременно не должна быть прервана связь с магалами (ред. населенными пунктами)». Далее он пишет, что таким пунктом представлялась единственная в Карабахе высокая уединенная скала с крутыми, почти отвесными сторонами. Выбранный под строительство участок нагорного плато, за исключением его восточной части, был окружен густым лесом и изрезан оврагами. Место было окружено с трех направлений отвесными скалами, так что стены строить надо было только с северной стороны. Легко обрабатываемого строительного камня и леса здесь было больше чем достаточно. Проблемой оставалось снабжение крепости водой. Отсутствие проточной воды и родников требовало сооружения колодцев. Окончательное решение о строительстве крепости принял сам Панах Али-хан, прибывший на плато со своими приближенными.

Из книги Фирудина Шушинского «Шуша»: «Зная, что Иран рано или поздно нападет на Карабахское ханство, Панах-хан решил построить новую неприступную крепость. Приближенные хана не раз говорили ему, что в случае нашествия иранских войск Шахбулаг не сможет стать надежным убежищем. Поэтому хан призвал к себе деловых людей, способных быстро и оперативно решить вопрос о создании нового, надежного и прочного центра ханства.

Несколько сведущих людей по поручению хана объездили горные гряды и остановили свой выбор на том месте, где сейчас расположена Шуша. В ту пору эта местность была сплошь покрыта лесами. Здесь не было ни проточной воды, ни родников.

Вернувшись, посланцы хана рассказали ему о своем выборе. Панах- хан очень обрадовался и вместе с несколькими близкими людьми выехал на место. Обойдя опушку леса, Панах-хан убедился, что он с трех сторон окружен отвесными, неприступными скалами. Эти скалы были удобны в оборонном отношении и представляли собой прочные, естественные опорные пункты. Только в северо-восточной части лес был открыт на расстоянии 3-4 километров. Здесь необходимо было возвести крепостной вал. Хан распорядился о строительстве. В 1750 году в самом прекрасном уголке Карабаха, на склоне высокой горы был заложен фундамент новой крепости».

Так началось строительство города-крепости Шуша…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)

История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Image
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО)
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