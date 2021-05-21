Самира Эфенди вместе с финалистами "Евровидения" призвала зрителей голосовать за нашу планету (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Самира Эфенди вместе с финалистами "Евровидения-2021" приняла участие в кампании Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) под названием "Отдай свой голос Планете" (Voice for the Planet), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт международного конкурса.

Ежегодно конкурсанты голосуют от имени своей страны. В этом году WWF объединился с "Евровидением", чтобы собрать один миллион голосов за сохранение нашей планеты. В соцсетях акция проходит под хэштегом #voicefortheplanet.

"Это обращение будет представлено ​​мировым лидерам на ключевых политических мероприятиях в конце года, чтобы потребовать от них принятия правильных решений относительно будущего планеты", - говорится в сообщении на сайте WWF.

WWF - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. Это крупнейшая в мире независимая природоохранная организация с более чем 5 миллионами сторонников во всем мире, работающая в более чем 100 странах, поддерживающая около 1300 природоохранных проектов во всем мире. Миссия Всемирного фонда дикой природы заключается в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель - сохранение биологического разнообразия Земли.

В акции принимают участие всемирно известный диджей и амбассадор WWF Армин ван Бюрен, исполнительный директор "Евровидения" Мартин Остердаль, руководитель WWF Нидерландов Кирстен Шухт.

"Мы очень рады сотрудничать с WWF в этом году и поддерживать кампанию #VoiceForThePlanet. Конкурс "Евровидение" - это идеальный пример того, как звук человеческого голоса может объединить целый мир. Мы уверены, что миллионы зрителей захотят отдать свой голос за то, чтобы поддержать будущее нашей общей планеты", - отметил Мартин Остердаль.

В Rotterdam Ahoy Роттердама (Нидерланды) проходит 65-й юбилейный международный конкурс песни "Евровидение". Ведущими "Евровидения-2021" являются: актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса - Open Up ("Откройся!").

В этом году в конкурсе участвуют 39 стран. Традиционно по итогам каждого полуфинала в финал выходят по 10 исполнителей, к которым в финале присоединятся представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов. Финал конкурса состоятся 22 мая.

В финал ранее вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины, Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

В финале представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступит под №21. Она выступает с песней "Mata Hari", которая написана Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы".

Глашатаи от Азербайджана – победители "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV - Мурад Ариф и Усния Магеррамова.

(Автор: Вугар Иманов)