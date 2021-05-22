В Нахчыване проходит Фестиваль Göycə – райского фрукта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нахчыванской Автономной Республике проходит традиционный Фестиваль Göycə, названный в честь бренда этого региона Азербайджана – фрукта алычи (сливы) гёйче, сообщает Trend Life.

В Нахчыване сейчас самый разгар сезона гёйчи. В этом году фермеры получили хороший урожай, который уже отправили на продажу в Баку и другие города Азербайджана. Двухдневные мероприятия проходят в историко-архитектурном музейном комплексе “Naxçıvanqala”. В рамках фестиваля представлена ярмарка-продажа продукции фермеров и садоводов из Нахчыванского, Шарурского, Бабекского, Джульфинского, Ордубадского, Шахбузского, Садаракского и Кенгерлинского районов. Часть продукции реализуется, другая ушла на создание инсталляций. Также представлены работы народно-прикладного искусства.

Гёйче нахчыванцы называют "райским фруктом", он является настоящим брендом и гордостью Нахчывана, ведь только в этом краю растет такая зеленая кисло-сладкая слива. По словам исследователей, история гёйче идёт к 6-9 векам. Она отличается от тех, что растет в других регионах страны, своими крупными размерами и сочностью. Более того, выращивание этого фрукта в других районах невозможно. Если даже будет, то вкус плода полностью меняется и становится обыкновенной сливой. К примеру, от бакинской алычи отличается своей тонкой кожицей, небольшой косточкой и нежным вкусом. Обычно, когда алыча полностью созрела, она краснеет. Но гёйче не такая - она защищает свой зелёный цвет, пока полностью не созреет.

Гёйче обладает высокой концентрацией витаминов и очень полезен для организма, способствует обновлению крови, отличное средство при гипертонии. Кроме того беременным женщинам советуется есть гёйчу для правильного развития ребенка. Фрукт прекрасно утоляет жажду и повышает аппетит. Вырастает в период раннего лета, от начала мая, до конца июня. Кстати, из сушеной алычи получается самая вкусная албухара, а из свежей – ароматное варенье.

Фестиваль проводится с 2016 года.

(Автор: Вугар Иманов)