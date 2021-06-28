День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый из нас наверняка хоть раз в жизни катался на карусельной лошадке – в детстве эта забава была по душе всем без исключения. Кажется, что именно в тот момент, когда ты окажешься на спине лошадки, сама сказка оживет, ты вырвешься из круга на своем игрушечном скакуне и перенесешься в тот мир, где все желания обязательно сбудутся. Сегодня, 28 июня, в день, когда этот аттракцион празднует свой день рождения, победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов поделился в соцсетях фотографиями на карусельных лошадках, сообщает Trend Life.

История карусели начинается в средневековье. Изначально карусель не была развлечением для детей – так назывались рыцарские турниры. В XII веке арабские и турецкие наездники регулярно проводили конные состязания. Позже итальянские и испанские крестоносцы назвали такие состязания garosello (маленькая война). Это слово и дало название привычной нам карусели. В XVIII веке для подготовки к турнирам вместо схваток с реальными соперниками стали использовать вращающуюся платформу, прообраз современной развлекательной карусели, которая тогда же появилась на городских ярмарках. Турниры превратились в захватывающее шоу: сидевшие на лошадях нарядные всадники старались во время вращения снять копьями золотые кольца, подвешенные на нитях, поразить щиты и мячи. Даже мастера попадали не каждый раз.

В 1559 году на рыцарском турнире в честь мирных договоров Франции с Испанией и Савойей граф Монтгомери смертельно ранил короля Генриха II обломком копья, который попал последнему в глаз. С тех пор кровопролитные рыцарские турниры были запрещены, а им на смену пришли карусели. Французы придумали развлекать детей из богатых семей тренажером с деревянными лошадками, размером с пони, чтобы с раннего возраста воспитывать ловких наездников. Это и стало прообразом всех современных каруселей. А первый патент в 1871 году получил американский изобретатель Уильям Шнайдер, который создал роскошную двухэтажную карусель, настоящее произведение искусства: табун разноцветных лошадок, закрытые от ветра кабинки и специальные места для родителей. Лошадки кружились довольно медленно, примерно с такой же скоростью, с какой человек гуляет по парку.

Неизвестно, когда появились первые карусельные лошадки в Баку, но в 50-х годах здесь был интересный аттракцион. Карусель с лошадками располагалась на Площади фонтанов (тогда называлась Парапет). Слева находился музей Низами и магазин "Динамо", а справа – фирменный магазин "Балыг – Рыба" и остановка трамвая №2. Причем, для вращения карусели использовался не электромотор, как на любой другой карусели, а мотоцикл, который был закреплен на деревянном кольце среди лошадок. Переднего колеса у мотоцикла не было – "вилкой" он был намертво закреплен на карусели. Для заднего колеса в деревянном полу был сделан продольный вырез, и колесо мотоцикла плотно соприкасалось с узкой кольцевой асфальтовой дорожкой, проложенной под каруселью. Это сооружение приводил в движение механик – как и на любом мотоцикле, он садился на сиденье, отпускал сцепление, поворотом ручки плавно прибавлял газ. Тарахтел мотор, из выхлопной трубы валил дым, и вся конструкция – с лошадками, сидящими на них детьми и карусельщиком на мотоцикле – начинала свой бег по замкнутому кругу. Наиболее престижными для ребят местами на этой карусели были самые близкие к мотоциклу лошадки – было интересно видеть перед собой мотоцикл с механиком, слышать тарахтенье его мотора, наблюдать в прорези бесконечный бег колеса по дорожке и даже вдыхать запах бензина и выхлопных газов…

Сегодня карусельные лошадки можно встретить в любом парке мира, они адаптированы не только для деток, покататься могут и взрослые, чтобы, забыв обо всех проблемах, снова окунуться в детство.

(Автор: Вугар Иманов)