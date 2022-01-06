Азербайджанский телеканал приобрел права на показ более 100 зарубежных фильмов (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) приобрело права на показ более 100 зарубежных фильмов, сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.
Зрители впервые смогут увидеть лучшие фильмы всемирно известных кинокомпаний с дубляжом на азербайджанский язык.
В настоящее время ведется работа над переводом картин разных жанров производства американских и европейских кинокомпаний. Зрители смогут увидеть их после завершения работы над дубляжом.
Планируется, что демонстрация фильмов начнется в январе. До конца года предусматривается закупка и других новинок кинематографа.
В рамках проектов AzTV в 2022 году также готовятся новые передачи, будут сняты документальные и художественные фильмы.
(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)