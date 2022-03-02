Как Бэтмен стал детективом – загадочное преступление с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus со второго марта приступила к показу американского фантастического боевика режиссёра Мэтта Ривза, основанного на одноименной серии комиксов издательства DC – "Бэтмен", сообщили Trend Life в CinemaPlus.

"Картина вызовет бурю эмоций и будет буквально захватывать дух. В фильме Бэтмен будет представлен таким, каким он раньше не был показан - детективом. Но надо отметить, что все сказанное нами можно найти в комиксах. Он мог бы стать величайшим сыщиком в истории, но все предыдущие фильмы не фокусировали на этом внимания. Мне бы хотелось, чтобы Бэтмен прошел через трансформацию", - рассказал в одном из интервью режиссер фильма.

В главных ролях снялись - Роберт Паттинсон, Энди Серкис и Зои Кравиц.

Коротко о фильме: после двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.

Отметим, что фильм "Бэтмен" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.