В Баку открылся кинотеатр – возвращение в 70-е (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялось открытие очередного филиала сети кинотеатров Park Cinema в ТЦ Aygün Mall, расположенном в поселке Бакиханова, сообщает Trend Life.

Среди гостей были представители культуры и СМИ, медийные личости и гости столицы. По случаю открытия состоялся специальный показ мультфильма "Миньоны: Грювитация", который переносит зрителей в 1970-е, где можно увидеть 12-летнего Грю, известного своими объемными волосами, пронзительным взглядом и гениальными злостными планами. Грю, фанат суперзлодейской группы Vicious 6, хочет осуществить свой зловещий план, чтобы присоединиться к ним. К счастью, его маленькие друзья – миньоны - помогают ему выполнить эту сложную миссию. После изгнания лидера Vicious 6 легендарного воина - Вайлд Наклза, Грю идёт на интервью, чтобы стать их новым участником. Спустя некоторое время дела пойдут не так и он обратится к Вайлд Наклзу, обнаружив, что даже плохие люди нуждаются в помощи друзей.

В связи со знаменательным событием Park Cinema запускает акции и тарифы специально для филиала Park Cinema Aygün Mall. Вся информация будет размещена в социальных сетях кинотеатра Park Cinema.