В Мингячевир прибыла спецгруппа из Лапландии для расследования странных случаев с подарками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мингячевирском государственном драматическом театре состоялась премьера шоу-спектакля "Приключения Деда Мороза в Мингячевире", поставленного по одноименной повести Гюнель Меджидовой, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Детский спектакль посвящен Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

По сюжету, проживающие в Мингячевире мальчики Джалал и Ахмед в преддверии нового года все время получают подарки. Дети думают, что подарки от Деда Мороза, и пишут ему письмо в Лапландию. Оказывается, что подарки не от Деда Мороза. Получив письмо, Дед Мороз отправляется в Мингячевир для расследования странных случаев с подарками. Вслед за ним отправляется специальная новогодняя группа - Бабушка Мороз, Снегурочка, Медведь, Волк и Заяц. Все вместе ведут расследование и в итоге выясняется, кто же на самом деле одаривал детей. И кто же это?! Об этом можно будет узнать, посмотрев спектакль!

Режиссер-постановщик – Вюсал Акиф Мехралиев, режиссер - Ибрагим Саламов, художник-постановщик – Вяфа Гамзаева, музыкальное оформление – Эльнур Расулов, постановщик танцев – Эйваз Алиев.

Постановка будет представляться в сроки до 3 января.