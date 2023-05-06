Представители Азербайджана на "Евровидении-2023" встретились в Ливерпуле с поклонниками (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" – дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) встретились в Ливерпуле с поклонниками. Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV), являющейся официальным вещателем конкурса в нашей стране.

На встрече братья Турал и Туран Багмановы исполнили как свою конкурсную композицию, так и произведения на азербайджанском языке, среди которых известная песня композитора Эмина Сабитоглу "Bir payız axşamı".

Напомним, что представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" - дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. На конкурсе дуэт TuralTuranX исполнит композицию Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.