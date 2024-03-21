Международный день Новруза в Азербайджане - волшебная крепость, древние виды искусства и традиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 марта отмечается Международный день Новруза – один из самых древних, любимых и веселых праздников, который вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Новруз также включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Международный день Новруз (International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. С предложением ввести новую дату в календарь ООН выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. 23 февраля Генеральная ассамблея приняла инициативу этих стран и закрепила за 21 марта международный праздник. В 2009 году Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

В старинной части Баку – историко-архитектурном заповеднике Ичеришехер (вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) и историко-этнографическом заповеднике "Гала" ( в пригороде Баку) прошли праздничные мероприятия, организованные Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В Ичеришехер был проведен вечер "Волшебная крепость", разведен праздничный костер, организованы выступления. Более красочными прошли мероприятия под открытым небом в Гала, организованные совместно с Исполнительной властью Хазарского района. Гостям были представлены павильоны, отражающими культурное наследие азербайджанского народа, многовековые традиции Новруза, кухня и быт, образцы древних видов искусства, ковроткачество и гончарное дело, различные изделия ручной работы. Спортивные школы представили такие виды этноспорта как национальная борьба, зорхана, стрельба из лука и алпагут. В концертной программе выступили кружки самодеятельности, танцевальные и песенные ансамбли, коллективы учебных заведений, деятели культуры и искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!