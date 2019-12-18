Азербайджанский ковчег мультимедийных ковров в Третьяковской галерее! Беседа с креативным мастером (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - До 22 января в Государственной Третьяковской галерее продолжает работу VIII Московская международная биеннале современного искусства. По отзывам организаторов и посетителей, одними из самых популярных на выставке стали работы азербайджанских авторов. Художник и креативный директор Орхан Мамедов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей работе и эмоциональной связи с ней российских зрителей, о концепции сохранения национальной эстетики Азербайджана в цифровом искусстве и творческих планах.

– Орхан, в вашей мультимедийной инсталляции программа создаёт новые узоры азербайджанских ковров на основе проанализированных. Почему зрителям биеннале в Москве вы представили именно эту тематику – «Идею сохранения эстетики»?

– Идея ковчега была заложена в концепции биеннале – в каждой работе было отражено сохранение чего-то для будущего. Ковры – важнейшая часть азербайджанской культуры, и моя работа стала способом сохранения их эстетики. Как известно, традиционное искусство тканья азербайджанских ковров входит в Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Ковроткачество является одним из наиболее значимых и древних видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Азербайджанский ковер со своим стилизованным языком узора, колоритом и художественным совершенством и поныне радует и удивляет. Прекрасные ковры и ковровые изделия, созданные руками азербайджанских мастериц, украшают крупнейшие музеи мира, как Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Лувр в Париже, Топкапы в Стамбуле, музей Виктории и Альберта в Лондоне и др.

– Как проходила работа над инсталляцией? Сколько времени она заняла, сколько объектов культурного наследия Азербайджана вы собрали для анализа?

– Работа была приятной, но очень непростой, она заняла шесть месяцев. Я собрал около 6000 элементов рисунков азербайджанских ковров и восточных узоров, проанализировав материалы из Азербайджанского национального музея ковра, архивов Азербайджанской академии художеств, интернета. Созданная мной система обрабатывает эти образцы, показывая зрителям уникальные новые узоры.

– Какие отзывы вы уже получили на вашу работу от российских зрителей?

– Отзывы были потрясающими, посетителям очень понравилась моя работа, она оказалась близка россиянам. Как мы все знаем, во времена СССР ковры были важной, знаковой и престижной частью интерьера. Я уверен, что многие российские зрители вспомнили своё детство, и это породило их эмоциональную связь с моей инсталляцией. Мне кажется, что современное медиаискусство привлекает людей доступностью восприятия, в сравнении с традиционным искусством.

– А какие работы коллег произвели на вас наибольшее впечатление на этой московской биеннале?

– Моя любимая инсталляция на биеннале – работа россиянина Александра Бродского, показывающая уличных музыкантов в переходе метро Китай-города. Ещё мне очень понравились работы Германа Нитша из Австрии, которого я знаю и уважаю с детства, Харма Вейстры и Эдди Бала из Нидерландов, Халлы бинт Кхалид из Саудовской Аравии.

– Доводилось ли вам раньше представлять российской публике своё творчество?

– В 2018 году я участвовал с перформансом в аудиовизуальном фестивале Gamma в Санкт-Петербурге. А именно в выставке в России я участвую в первый раз.

– Выставлять свою работу в Государственной Третьяковской галерее России – особенное чувство?

– Конечно, мне очень приятно выставлять свою работу именно там. Третьяковская галерея – одно из моих любимых мест в Москве, наряду с музеем современного искусства «Гараж». И там, и там я видел прекрасные выставки, которые вдохновили меня.

– Во многих ваших работах участвует искусственный интеллект. Каким вы видите его вклад в искусство будущего?

– Искусственный интеллект – один из очень быстро развивающихся инструментов человечества. Я уверен, что с его помощью художники будут создавать прекрасные работы, но сам ИИ никогда не сможет заменить человека. В каждое произведение искусства художник вкладывает часть своей души, и именно эта энергия создаёт связь со зрителем. Я не верю, что ИИ может обеспечить это, он всегда останется лишь инструментом.

– В вашей работе очень ярко просматривается концепция сохранения и преумножения традиционного искусства. В чём для вас заключается важность сохранения традиционной, национальной эстетики?

– Мне очень нравится совмещать технологию с традиционными элементами. В Азербайджане уникальная национальная графическая эстетика, которую, к сожалению, очень мало используют современные художники. Я начал заниматься этим два года назад, а раньше задействовал другие техники цифрового искусства – работал с лазерами, со светом. Использование традиционной эстетики Азербайджана стало для меня новым направлением, которое помогло мне приобщиться к своим корням. Я показал миру в своих работах высочайший уровень национальных элементов азербайджанского искусства.

– Где ещё можно увидеть ваши работы? Насколько известно, одна из них даже преобразила как-то подземный переход в Баку. Ещё какие-то ваши работы украшают родной город или их можно увидеть только в рамках выставок?

– Перформанс в подземном переходе Баку был первым таким произведением в моей карьере – до этого я занимался графическим дизайном для коммерческих проектов. Потом была учёба в Турции, Праге, и у меня не было возможности создавать работы на родине, но я планирую это исправить. В Азербайджане мало кто занимается цифровым искусством, как у пионера этого движения у меня очень много идей о том, как сделать такое искусство популярным в Баку. Как раз сейчас я работаю над новыми проектами, которые планирую осуществить в Азербайджане. В Баку есть и прекрасные исторические здания, и новые здания с медиа-фасадами. На их основе я очень хочу сделать паблик-арт – произведение, вписанное в городскую среду, чтобы множество людей увидели моё цифровое искусство, прониклись им и вдохновились.

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