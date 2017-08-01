Социальные сети взорвались впечатлениями о фестивале "ЖАРА" – Сергей Лазарев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я очень рад вновь приехать в Баку и во второй раз принять участие в грандиозном фестивале «ЖАРА». К сожалению, столицу не удалось посмотреть, но обязательно приеду, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и отдохнуть здесь несколько дней. Я пролистал социальные страницы своих коллег, участников фестиваля, которые буквально взорвались впечатлениями о «ЖАРЕ», очень много прекрасных откликов и фотографий, слов благодарности за гостеприимство и организацию. Все это говорит о том, что фестиваль стал ярким событием в жизни каждого исполнителя и музыканта, в том числе и в моей жизни", - сообщил Trend Life звезда российской эстрады, актер театра и кино Сергей Лазарев.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)