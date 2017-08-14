Названа дата эфира второй части концерта фестиваля "ЖАРА" на российском телеканале

БАКУ /Trend Life/ - 18 августа в 21:30 по московскому времени в эфире российского "Первого канала" будет показана вторая часть концерта Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Напомним, что 11 августа в эфире "Первого канала" была продемонстрирована первая часть концерта фестиваля "ЖАРА-2017".

27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze с большим успехом прошел Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017". Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении фестивальных дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло много премьер и ярких событий.

(Автор: Джани Бабаева)