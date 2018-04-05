Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань ждет в Баку разгар лета в мае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актёры популярного российского сериала "Кухня" приедут в Баку со спектаклем "Кухня на выезде". Премьера веселой комедии будет представлена 19 и 20 мая на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. В преддверии визита, популярная российская актриса театра и кино Мария Горбань в интервью Trend Life поделилась своими ожиданиями от второго визита в Баку.

"Спустя восемь лет, мне очень приятно вновь вернуться в Баку. В 2010 году на сцене Дворца Гейдара Алиева вместе со звездами сериала "Универ" с большим успехом представили спектакль "Шикарная свадьба". Нас очень хорошо встретили, была прекрасная погода, все очень здорово, душевно, красиво. Нас угощали азербайджанскими блюдами и сладостями в различных ресторанах, один из которых был с видом на Каспийское море. А вечером даже присоединилась к танцу живота в одном из ресторанов – настолько все было зажигательно и весело. И на этот раз ожидаю шикарной погоды, надеюсь будет разгар лета, и конечно же, теплого приема зрителей, овации. Аплодисменты и море цветов", - сказала Trend Life Мария Горбань.

Сюжет спектакля "Кухня на выезде": Героям придётся устроить шикарный банкет в загородном доме в очень сжатые сроки. "Все мы чего-нибудь хотим… или не хотим. Не хотим вставать рано утром на работу, но хотим, чтобы повысили зарплату. Хотим ездить на хорошей машине, но не хотим стоять в пробках. Хотим, чтобы малыш дал нам хоть чуточку поспать, но не хотим, чтобы дети так быстро вырастали. И все мы хотим настолько много и сразу, что никто не хочет хотя бы раз в жизни как следует задуматься: а чего бы мне хотелось на самом деле…" Чего же хотят герои сериала, зрители и выяснят на спектакле. Им предстоит показать, как с персонажей срываются маски и открываются их настоящие лица, как герои справляются с непростыми ситуациями. Какие маски, какие лица и какие именно ситуации? Об этом узнают только зрители…

Авторы – Борис Комаров, Андрей Вальц, режиссер-постановщик – Иван Миневцев. В ролях - Никита Тарасов, Ольга Кузьмина, Мария Горбань, Михаил Башкатов, Михаил Тарабукин и Валерия Федорович.

Цена билетов от 20 до 150 манат. Билеты на спектакль, не выходя из дома или работы, можно будет приобрести на сайте https://iticket.az/events/kuxnya-na-viyezde. Для бесплатной доставки: (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.

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(Автор: Вугар Иманов)

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