Эльнара Халилова стала звездным послом благотворительного проекта студентов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Певица и телеведущая Эльнара Халилова стала звездным послом благотворительного проекта “Xeyirxah”, который реализуется при содействии Союза студенческих молодёжных организаций Азербайджана (ATGTİ), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Координатор проекта Чингиз Сафаров отметил, что под девизом “Onu sən yaşat” (Ты спаси его) будет проведен ряд благотворительных акций в помощь тяжелобольных молодым людей. На встрече с волонтерами проекта Эльнара Халилова отметила, что только доброта и поддержка помогают лечить смертельные болезни, спасать семьи, дают возможность продолжать жить, приносить пользу обществу.

"Милосердие и сострадание – качества личности, которое трудно поддается описанию, бесценное сокровище человечества. Мы ощущаем его тепло фибрами души, но вкладываем что-то свое в это благодетельное слово. Стоит понимать, что милосердие – это не просто внешнее или внутреннее сострадание, оно должно быть действенным, деятельным", - отметила Эльнара Халилова.

Было отмечено, что успешная реализация этого социально значимого проекта зависит от каждого человека, активности молодежи и реальной помощи тяжелобольным людям.

(Автор: Вугар Иманов)

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