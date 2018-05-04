Эльнара Халилова стала звездным послом благотворительного проекта студентов (ФОТО)

4 мая 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Певица и телеведущая Эльнара Халилова стала звездным послом благотворительного проекта “Xeyirxah”, который реализуется при содействии Союза студенческих молодёжных организаций Азербайджана (ATGTİ), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Координатор проекта Чингиз Сафаров отметил, что под девизом “Onu sən yaşat” (Ты спаси его) будет проведен ряд благотворительных акций в помощь тяжелобольных молодым людей. На встрече с волонтерами проекта Эльнара Халилова отметила, что только доброта и поддержка помогают лечить смертельные болезни, спасать семьи, дают возможность продолжать жить, приносить пользу обществу.

"Милосердие и сострадание – качества личности, которое трудно поддается описанию, бесценное сокровище человечества. Мы ощущаем его тепло фибрами души, но вкладываем что-то свое в это благодетельное слово. Стоит понимать, что милосердие – это не просто внешнее или внутреннее сострадание, оно должно быть действенным, деятельным", - отметила Эльнара Халилова.

Было отмечено, что успешная реализация этого социально значимого проекта зависит от каждого человека, активности молодежи и реальной помощи тяжелобольным людям.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку отметили World Day of Culture: Почитание света и встреча со звездой (ФОТО)
Звёздный мир 14 апреля 11:24
Эльнара Халилова стала гостем легендарной Мушарраф Акай в Турции (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 27 марта 13:55
Я и есть Вы - настаивает Эльнара Халилова своей композиторской работой (АУДИО)
Звёздный мир 18 декабря 2017 12:35
Азербайджанские спортсмены провели донорскую акцию (ФОТО)
Спорт 12 декабря 2017 15:17
Gens una sumus: Юному азербайджанскому шахматисту необходима срочная помощь (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)
Социум 15 сентября 2017 17:33
Бакылы гагашлар, или Вперед в прошлое, 60-70-е годы (ФОТО)
Культура 24 июля 2017 15:18
Эльнара Халилова и Роза Зяргярли приглашают на Площадь Фонтанов
Культура 19 июля 2017 16:35
Яркие краски летней моды в Баку – определились победители (ФОТО)
Стиль 11 июля 2017 10:59
В Баку прошел вечер "Подари детям радость" с участием звезд эстрады (ФОТО)
Социум 15 июня 2017 17:29
Спортсмены и военнослужащие провели в Баку акцию "Подари улыбку другу" (ФОТО)
Социум 6 июня 2017 15:14
Эльнара Халилова раскрыла секрет древнетюркских имен детей на TRT Avaz (ВИДЕО)
Звёздный мир 11 мая 2017 16:18
В Баку пройдет вечер моды детей с аутизмом
Социум 18 апреля 2017 15:49
Президент FIDE открыл благотворительный фонд в США
В мире 4 апреля 2017 20:55
В Elite Events Hall прошел праздничный благотворительный вечер для детей (ФОТО)
Интересное 6 января 2017 13:11
Молодой азербайджанский певец дважды перенес инфаркт (ФОТО)
Социум 23 августа 2016 15:16
В Баку пройдет благотворительный вечер Step by Step
Социум 6 мая 2016 13:36
Жизнь 13-летней Камиллы в наших руках – нужна срочная помощь (ВИДЕО)
Социум 19 апреля 2016 14:19
В Баку пройдет благотворительная ярмарка "Новруз"
Социум 24 февраля 2016 16:47