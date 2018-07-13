Стивен Сигал выступит на берегу Каспия в Баку

13 июля 2018 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда Голливуда, музыкант, сценарист и продюсер Стивен Сигал станет специальным гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", сообщает Trend Life.

Об этом в интервью российскому журналу Glamour рассказал известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов фестиваля.

EMIN напомнил, что в прошлом году специальным гостем фестиваля был немецкий вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, подчеркнув, что в этом году на фестиваль приедет Стивен Сигал.

"В этом году у нас будет Стивен Сигал. Считаю, что для Баку это будет большим сюрпризом. Также как и Тилль Линдеманн, Стивен Сигал - это большая легенда", - сказал EMIN, добавив, что звезда Голливуда обязательно исполнит свои композиции на фестивале.

Отметим, что Стивен Сигал несколько раз приезжал в Баку, а в 2015 году выступил с сольным концертом в Центре Гейдара Алиева, который был встречен публикой овациями.

В ноябре 2017 года EMIN и Стивен Сигал представили видео на легендарную песню Boogie man из репертуара Фредди Кинга.

"ЖАРА" - это между­на­род­ный музы­каль­ный фес­тиваль, который каждое лето проходит в Баку, на побе­режье Кас­пийского моря. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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