Фаик Агаев признался в любви поэтессе Нармине Мамедзаде – дорогой подарок вызвал ажиотаж (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре CinemaPlus торгового центра Gənclik Mall прошла презентация клипа народного артиста Азербайджана Фаика Агаева "Gözüm dəyməsin sənə" (Как бы не сглазить тебя), сообщает Trend Life.

Презентация клипа прошла с участием творческого коллектива и вызвала большой ажиотаж сред поклонников Фаика Агаев и СМИ. Зал CinemaPlus был переполнен, некоторым пришлось стоять - давно такого не было в отечественном шоу-бизнесе на презентации клипа. Шесть лет Фаик Агаев не снимал клип, несмотря на свою популярность и активную творческую деятельность. После презентации было множество поздравлений в адрес творческого коллектива – работа удалась на славу!

Клип снят режиссером Наилем Наибоглу на слова Джавида Шахбазбекова и музыку Nadir Nağdpul. Автор сценария – Алекс Анищенко, оператор – Delee, цветовая коррекция – Эмин Мурадов, звукорежиссер – Тимур Абдуллаев, монтажер –Ахмед Али. Интересно, что в клипе снялись медийные лица, певцы и актеры – народный артист Мурад Дадашов, заслуженные артисты Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Тунзаля Алиева, Сона Бабаева и Мирза Агаебейли, реперы Nadir Nağdpul и Ramil Nabran, танцовщица Фатима Фаталиева и ее сын Гусейн, стилист Роман Мамедов, актриса Мансура Алиева, танцевальная группа «Grifon» под руководством Шахина Гусейнова.

Проект снят в виде мини-фильма в комедийном жанре, что также стало новшеством в отечественном клипмейкерстве, а, по словам режиссера, клип стал одним из самых дорогих. Над проектом работали около 60 человек.

Фаик Агаев подробно рассказал о съемках клипа, который проходил на протяжении трех дней в летнюю жару, о перипетиях работы над проектом, над которым работали на протяжении месяца (монтаж, колоризация, звук и т.д.). Часть съемок прошла на территории Приморского бульвара "Белый город" ("Аг Шехер"). Певец отметил, что для представления зрителям качественной продукции весь процесс от «А» до «Я» лично «контролировал».

"После работы с Фаиком Агаевым – или чувствуешь себя настоящим режиссером, или надо вовсе уходить из этой сферы", - сказал Наиль Наибоглу, который до этого снял более двухсот клипов.

Кстати, это первая совместная работа Фаика Агаева с Наилем Наибоглу.

"В планах на будущее выпуск альбома, в который войдут семь композиций, написанных Nadir Nağdpul. На один из них будет снят клип. Хотелось бы отметить, что в этом году отмечаю 30-летие творческой деятельности, хотелось бы провести соло-концерт и представить еще ряд новшеств", - отметил Фаик Агаев и в заключении выразил благодарность всем, кто помог в реализации проекта, ответил на вопросы СМИ.

Героиню клипа сыграла поэтесса, писательница и художница Нармина Мамедзаде, в которую влюбляется офисный работник, воплощенный Фаиком Агаевым. Он делает все, чтобы завоевать сердца возлюбленной…

Кстати, сегодня Нармина отмечает день рождения и презентация клипа, по ее словам, стала нее самым замечательным подарком. А по жизни Фаик и Нармина – друзья. Фаик Агаев является автором идеи и продюсером короткометражного фильма "Kino deyil" (Не кино) – картина снята по мотивам рассказа "Было почти 8 утра " Нармины Мамедзаде. Он также является литературным редактором романа Нармины Мамедзаде "Седьмая кукла Доура".

После просмотра фильма творческий коллектив и гости вечера получили возможность поговорить по душам, был организован праздничный фуршет.

Ниже представлен трейлер. Клип с 1 октября будет эксклюзивно транслироваться на MTV Azərbaycan, а с 6 октября – на телеканалах и социальных сетях.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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