На концерте Максима Фадеева в Баку выступит MOLLY

10 января 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Жара Live" специальным гостем на сольном концерте Максима Фадеева в Баку станет экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, также известная под творческим псевдонимом MOLLY, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу проекта в социальной сети.

Концерт композитора, продюсера, автора-исполнителя Максима Фадеева в столице Азербайджана состоится 16 февраля в Бакинском конгресс-центре.

Отметим, что впервые за 25 лет Максим Фадеев даёт концерты - один прошел в Москве, а в феврале музыкант выступит в Баку.

Максим Фадеев хорошо известен публике своим сотрудничеством с известными российскими группами и исполнителями, среди них Serebro, Глюк’oZa, Юлия Савичева, Наргиз Закирова и многие другие. В октябре 2018 года народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил композицию "Мой Азербайджан", автором музыки которой является Максим Фадеев, авторы текста - Максим Фадеев и Ольга Серябкина.

(Автор: Джани Бабаева)

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