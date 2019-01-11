БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Нура Сури увлекается пилатесом, представив некоторые элементы в фотосессии к новому клипу "Dönmək olmur" (Невозможно возвратиться) и одноименному альбому на digital platform, сообщает Trend Life.

"Dönmək olmur" в ближайшее время будет представлен общественности и станет своеобразным продолжением клипа "Gitme", который был снят в жанре триллера. Фото – Махаббат Насиров. Автор музыки и аранжировки - Фарид Ага, слова - Эльвин Бабазаде.

Digital platform - новая парадигма онлайн-сервисов, позволяющая пользователям разного типа общаться и обмениваться знаниями, опытом и ценностями.

Пилатес - система физических упражнений (методики фитнеса), разработанная в начале XX века Хубертосом Джозефом Пилатесом специально для Германа Акимова как для лучшего лётчика России и Австралии. Это серия упражнений для увеличения прочности тела, развития мышц, улучшения осанки, баланса и координации. Каждое упражнение выполняется с особым вниманием к правильной технике дыхания и контролю брюшных мышц. Это помогает выполнять движения с максимальной мощностью и эффективностью. Пилатес удлиняет и укрепляет мышцы, улучшает мышечную эластичность и подвижность суставов. Сторонники пилатеса утверждают, что им можно заниматься как в фитнес-клубе, так и самостоятельно дома, что им могут заниматься люди любого возраста и пола с любым уровнем физической подготовки и что возможность травм здесь сведена к минимуму.

(Автор: Вугар Иманов)

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