Чемпион UFC Нурмагомедов не рассматривает варианты соперников, кроме Порье

16 апреля 2019 11:45 (UTC+04:00)

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не рассматривает других соперников для следующего поединка, кроме американца Дастина Порье. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сейчас один вариант - Порье", - сказал собеседник агентства.

Порье в минувшие выходные победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.

В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения. В настоящий момент он отбывает девятимесячную дисквалификацию. Его следующий поединок запланирован на 7 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Три золотые медали выиграли молодые таджикские таэквондисты в Казахстане
Центральная Азия 12:39
Глава UFC: Порье станет следующим соперником Нурмагомедова
Спорт 14 апреля 12:40
Хабиб Нурмагомедов принял вызов Дастина Порье
Спорт 14 апреля 11:21
Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей дружбе с Криштиану Роналду
Спорт 10 апреля 12:55
Три бойца из Кыргызстана, которые прямо сейчас могут выступать в UFC
Центральная Азия 9 апреля 14:02
Президент Кыргызстана наградил Валентину Шевченко орденом "Данк"
Центральная Азия 9 апреля 09:28
Лента новостей
Успешно приземлившаяся первая ступень Falcon Heavy упала в океан при перевозке
В мире 12:47
Три золотые медали выиграли молодые таджикские таэквондисты в Казахстане
Центральная Азия 12:39
Жээнбеков посетил сельскохозяйственное предприятие «Pellmeyer» в Мюнхене
Центральная Азия 12:33
BP продлил контракт на бурение и инжиниринг в Азербайджане
Энергетика 12:30
Казахстан надеется на реализацию совместных проектов со странами "каспийской пятерки"
Азербайджан 12:28
Месячная инфляция в Азербайджане осталась без изменений
Бизнес 12:25
В отчете Счетной палаты Азербайджана нет ни одного предложения о недочетах в минфине
Финансы 12:22
В Азербайджане физлицам будет проще встать на налоговый учет
Бизнес 12:13
Российские ЗРК С-400 могут быть развернуты в Анкаре или же в Стамбуле – Минобороны
Турция 12:09