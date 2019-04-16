Чемпион UFC Нурмагомедов не рассматривает варианты соперников, кроме Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не рассматривает других соперников для следующего поединка, кроме американца Дастина Порье. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сейчас один вариант - Порье", - сказал собеседник агентства.

Порье в минувшие выходные победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.

В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения. В настоящий момент он отбывает девятимесячную дисквалификацию. Его следующий поединок запланирован на 7 сентября.

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