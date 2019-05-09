Человек-оркестр из Азербайджана на евросонге в Израиле (ФОТО, ВИДЕО)

9 мая 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении 2019" Чингиз Мустафаев продемонстрировал свое мастерство исполнения на нескольких музыкальных инструментах, сообщает Trend Life. В социальных сетях представлен музыкальный видеоролик, в котором Мустафаев играет на гитаре, глюкофоне, кахоне, ханге.

Отметим, что поклонники музыканта знают, что Мустафаев хорошо владеет гитарой, и часто во время выступления аккомпанирует сам себе, однако, как оказалось исполнитель хорошо владеет и ударными инструментами.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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