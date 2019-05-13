HammAli & Navai зажгли три тысячи огней в Баку (ВИДЕО,ФОТО)

13 мая 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Билеты на концерт популярных российских рэперов, азербайджанского дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров), который прошел в Elektra Events Hall, были раскуплены задолго до выступления, сообщает Trend Life.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок» и альбом «JANAVI», ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории. HammAli & Navai признаются, что не ожидали подобного успеха: "Мы занимались творчеством ради творчества, и в итоге получилось то, что получилось. Мы любили и любим то, что делаем. Не было никакого просчета, мы просто вкладывали в песни свою душу. Все наши песни из жизни и у каждой из них есть своя предыстория".

HammAli & Navai впервые выступили в Баку с большим концертом в рамках проекта Жара Live. Более 3000 человек заполнили зал Elektra Events Hall и на протяжении всего вечера поддерживали дуэт овациями и светом мобильных телефонов. Настоящий драйвовый и зажигательный вечер!

В заключении дуэт вместе со зрителями прочитали стихотворение Самеда Вургуна "El bilir ki, sən mənimsən" ("Азербайджан") и заключив известной фразой общенационального лидера Гейдара Алиева "Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!" ("Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я Азербайджанец").

(Автор: Вугар Иманов)

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