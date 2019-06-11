В Баку пройдет pre-party фестиваля "ЖАРА" - большой line-up очень крутых исполнителей

11 июня 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 22 июня в 19:00 состоится pre-party Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу мероприятия в Instagram.

"Друзья! Дорогие бакинцы и гости нашего солнечного города. 22 июня EMIN выступит на pre-party фестиваля "ЖАРА". Будет большой line-up очень крутых исполнителей, как азербайджанских, так и российских!", - отмечено в сообщении.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Количество азербайджанских участников фестиваля "ЖАРА" увеличилось
Звёздный мир 7 июня 17:48
Бахтияр Алиев возглавил радиостанцию "Жара FM"
Звёздный мир 7 июня 12:31
Фестиваль "ЖАРА" удостоен престижной премии в Москве (ФОТО)
Звёздный мир 7 июня 11:25
Ильгар Хаял выступит на одной сцене с российскими звездами
Звёздный мир 4 июня 12:01
Pre-Party фестиваля "ЖАРА" - красная дорожка и жаркие танцы звезд (ФОТО)
Звёздный мир 31 мая 12:48
"Челси"-"Арсенал". На трибунах азербайджанские звезды (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 30 мая 15:15
Лента новостей
Награждены победители конкурса "Знатоки литературы"
Общество 19:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 18:54
Этим летом за границу поедут больше граждан Азербайджана - AzTA
Туризм 18:19
Международные награды за май и июнь для азербайджанского фильма (ФОТО)
Культура 18:15
Правнук Огтая Зульфугарова сон воплотил в музыку (ФОТО)
Культура 18:13
Сколько заработал Азербайджан от проведения финала Лиги Европы?
Общество 18:07
Команды Бакинской высшей школы нефти стали победителями III Олимпиады по робототехнике
Общество 18:06
Министр: Азербайджан полностью готов к Европейскому юношескому фестивалю "Баку 2019”
Общество 18:01
Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе
Россия 17:46