В Баку пройдет pre-party фестиваля "ЖАРА" - большой line-up очень крутых исполнителей

БАКУ /Trend Life/ - На красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 22 июня в 19:00 состоится pre-party Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу мероприятия в Instagram.

"Друзья! Дорогие бакинцы и гости нашего солнечного города. 22 июня EMIN выступит на pre-party фестиваля "ЖАРА". Будет большой line-up очень крутых исполнителей, как азербайджанских, так и российских!", - отмечено в сообщении.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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