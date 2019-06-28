На российском телеканале покажут церемонию вручения "ЖАРА MUSIC AWARDS" (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире Первого канала (Россия) 29 июня в 23:00 по московскому времени состоится показ церемонии вручения Второй музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Премия вручается за музыкальные достижения по итогам 2018 года.

Победителей второй музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" выбрали зрители и жюри, состоящее из самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса.

В этом году на церемонии выступали EMIN, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Егор Крид, HammAli & Navai, Валерия, Любовь Успенская и многие другие.

Основатели и создатели музыкальной премии нового формата "ЖАРА Music Awards" – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), медиа-продюсеры - основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и заслуженный артист России, певец Григорий Лепс.

(Автор: Джани Бабаева)

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