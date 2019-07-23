Народный артист Азербайджана и Мисс Республика Доминикана – зажигательные эмоции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) презентовал клип на свой летний хит “Нежная”, сообщает Trend Life на официальную страницу музыканта.

Режиссером клипа выступил Джесси Терреро (Jessy Terrero), который работал с Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиасом, Малумой и многими другими мировыми исполнителями. Главной героиней клипа стала красавица-модель Aletxa Mueses, "Мисс Республика Доминикана-2017" (Miss Mundo República Dominicana 2017). Съемки клипа проходили в Доминиканской республике, что полностью передало настроение песни: колорит страны и красота пейзажей создали незабываемую атмосферу. Яркое и зажигательное видео пропитано танцевальными и латиноамериканскими мотивами.

“Я знал про Эмина и его творчество достаточно давно и надеялся на то, что мы обязательно сделаем наш первый совместный проект. Встретившись с ним вживую, я сразу понял, что мы на одной волне. Работа в Доминиканской Республике всегда особенная для меня, и Эмин тоже вдохновился этой страной", - отметил Джесси Терреро.

“Когда мы записали песню "Нежная", то мне сразу захотелось, чтобы именно Джесси снял клип, потому что его работы сочные и летние, вдохновляют и очень классно могут передать главный посыл песни. Мы давно друг друга знаем, я обратился к нему, и он с радостью согласился поработать вместе. И вот я здесь в Доминиканской республике, снимаю видео целых два дня, хотя для меня это несвойственно!" – отметил EMIN.

Авторы музыки и слов - Владимир Чиняев (Chinkong) , Александр Лев Коновалов, Полина Гудиева (Polina) и Александр Жвакин (Loc Dog).

(Автор: Вугар Иманов)

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