Забавный случай на красной дорожке "ЖАРА 2019" - Алену Шишкову испугал … кузнечик (ФОТО)

27 июля 2019 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня произошел забавный случай на красной дорожке фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life. Когда по ней проходила Алена Шишкова ее испугал…кузнечик, который оказался для нее настоящим монстром. Константин Тарасюк, заметив такую реакцию, решил как-бы подыграть ей, упав на пол, якобы с испугу.

Алена Шишкова – успешная модель, вторая вице-мисс России 2012 года. Стала широко известна на фоне романа с рэпером Тимати, от которого в 2014 году родила дочь Алису. Алена является одной из самых популярных россиянок в Instagram, где счет ее подписчиков уже давно пошел на миллионы.

В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря c 25 по 28 июля проходит четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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