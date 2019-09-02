Как и где провели лето азербайджанские звезды (ФОТО)

2 сентября 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Лето закончилось, а это значит, что наступают трудовые будни. Какими были летние каникулы для звезд азербайджанского шоу-бизнеса, кто и где из них отдохнул, какие воспоминания останутся о лете 2019 с артистами на долгое время? Отдыхая на морских курортах, или путешествуя по странам Европы звездные персоны не забывали делиться самыми яркими моментами отпуска на своих страницах в социальных сетях. Trend Life предлагает читателям обзор о том, где отдохнули представители азербайджанского шоу-бизнеса.

Певец Замиг Гусейнов вначале июля отдохнул в Париже (Франция), а потом отправился в Барселону (Испания). Делясь фотографиями из Франции исполнитель отмечает, что он был во многих странах мира, однако для него самая прекрасная страна – это Азербайджан, а самый красивый город – Баку.

Певица Нигяр Джамал принимала солнечные ванны в Бодруме. Видимо она решила отдохнуть от соцсетей и не очень часто делилась фотографиями с летних каникул.

Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов присоединился к своим коллегам - звездам мировой оперы Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову, которые путешествовали по регионам Азербайджана. В Габале в кругу друзей и близких Эльчин Азизов отметил свой день рождения.

Актриса Мехин Гумбатова этим летом отдыхала в Испании – Барселона, Мадрид, Ибица. На память о лете 2019 у Гумбатовой останутся невероятные впечатления и многочисленные фотоснимки.

Популярная ведущая Усния Магеррамова несколько дней назад поделилась у себя на странице в Instagram фотографией из столицы Украины. Однако ведущая не уточнила, связан ее визит с отдыхом или работой. Магеррамова написала, что в ходе поездки столкнулась с недомоганием, но даже небольшие проблемы со здоровьем не испортили ее впечатления от визита в любимый Киев.

Франция, Испания, Италия - актриса Пярвин Абыева с удовольствием делилась фотографиями с отдыха. Вот на одной фотографии у нее за спиной Колизей, на другой - Собор Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), а на третьей - Эйфелева башня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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