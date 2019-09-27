Ну, не могу я долго без Баку! Филипп Киркоров обещает цвет настроения яркий (ВИДЕО)

27 сентября 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров в преддверии концерта в Баку записал для фанатов специальное видеообращение, в котором приглашает на грандиозный сольный вечер – новое шоу, "#ЦветНастроения. Я+R", сообщает Trend Life. Концерт пройдет в Бакинском конгресс-центре 30 и 31 октября.

В новой программе задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников шоу и экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей! Пока можно только гадать, какие сюрпризы король российского шоу-бизнеса приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей праздничного вечера цвет настроения к концу выступления будет очень яркий!

Старые и новые хиты в программе звучат по новому, а главный хит этого масштабного яркого шоу "Цвет настроения синий" станет кульминацией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками – вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Филиппа Киркорова в Баку.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Ну, не могу я долго без Баку! Филипп Киркоров обещает цвет настроения яркий (ВИДЕО)
  • Ну, не могу я долго без Баку! Филипп Киркоров обещает цвет настроения яркий (ВИДЕО)
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