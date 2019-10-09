Айгюн Кязимова и Филипп Киркоров презентовали совместный клип (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети презентован видеоклип на дуэт двух суперзвезд азербайджанской и российской эстрады - Айгюн Кязимовой и Филиппа Киркорова – песню "Джалма", ставшую одним из главных хитов прошедшего лета, сообщает Trend Life.

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова станет специальным звездным гостем предстоящих концертов народного артиста России Филиппа Киркорова, которые состоятся 30 и 31 октября в Бакинском конгресс-центре, где король российского шоу-бизнеса выступит с новой сольной концертной программой, в ходе которой зрители услышат звездный дуэт "Джалма".

Напомним, что впервые Кязимова и Киркоров спели дуэтом песню "Джалма" 13 лет назад на концерте азербайджанской дивы в Кремлёвском дворце в Москве, посвященном ее 35-летию. Новая версия песни прозвучала на международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2019", где и проходили съемки видеоклипа.

Именно на фестивале Филипп Киркоров заявил о предстоящих в Баку концертах и пригласил Айгюн Кязимову принять в них участие, на что народная артистка ответила согласием и, как мы видим, данная новость об участии азербайджанской дивы в шоу короля российского шоу-бизнеса, официально подтвердилась.

Напомним, что в Бакинском конгресс-центре Киркоров представит свое новое концертное live шоу – "#ЦветНастроения. Я+R", в котором задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Старые и новые хиты в программе звучат по-новому, а главный хит этого масштабного яркого шоу – "Цвет настроения синий" – станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками – вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Киркорова в Баку. Все, кто уже видел новую концертную программу Филиппа Киркорова, называют ее фантастической, отмечая, что подобного ранее никто из российских исполнителей не делал.

Король российского шоу-бизнеса приготовил немало сюрпризов для бакинских поклонников, детали которых будут озвучены ближе к концерту – билеты на шоу "#ЦветНастроения. Я+R" уже доступны в продаже во всех кассах города Баку, а также online на сайте iTicket, приобрести их можно, пройдя по следующей ссылке.

(Автор: Джани Бабаева)

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