Филипп Киркоров прилетел в Баку с особым настроением (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров сегодня прилетел в Баку вместе со своими детьми – дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин, сообщает Trend Life.

По прибытии, в Международном аэропорту Гейдар Алиев певец пообщался с представителями СМИ. Народный артист России отметил, что очень рад вновь находиться в столице Азербайджана и с нетерпением ждет встречи с бакинским зрителем.

30 и 31 октября в 20.00 в Бакинском конгресс-центре Филипп Киркоров выступит с грандиозной сольной концертной программой - новым шоу, получившим говорящее само за себя название "#ЦветНастроения. Я+R". В шоу задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой. Старые и новые хиты в программе звучат по-новому, а главный хит этого масштабного яркого шоу – "Цвет настроения синий" – станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками – вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Киркорова в Баку. Все, кто уже видел новую концертную программу Филиппа Киркорова, называют ее фантастической, отмечая, что подобного ранее никто из российских исполнителей не делал.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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